¿Más colombianos pagarán impuestos con la reforma tributaria de Petro?

Desde redes sociales se desató una gran polémica por la reforma tributaria que presentará el gobierno de Gustavo Petro en los primeros meses de su mandato, pues será clave para recaudar el presupuesto que el próximo presidente necesitará para desarrollar sus proyectos.

Se ha dicho tanto sobre este tema que a los colombianos les preocupa que los pongan a pagar más impuestos como lo intentó el exministro Alberto Carrasquilla. Sin embargo, el asesor económico de Petro, Ricardo Bonilla, planteó unas líneas rojas que no se pasarán y explicó cómo será este proyecto que se concentrará en el impuesto de renta.

Si bien más colombianos pagarán este impuesto, no se tocará a la clase media y baja, o al menos es lo que se promete. Estas son las claves de la reforma tributaria de Petro:

“No bajará el umbral declarantes renta personas naturales, hoy $50 millones sin descuentos y $38 millones con descuentos”. Lo que ha dicho Bonilla es que esta reforma “no es igual a la de Alberto Carrasquilla, porque lo que hacía él era bajar el umbral y poner a declarar desde muy abajo en ingresos”, según La W.

Aumentar el nivel de recaudo de personas naturales. Esto no quiere decir que se bajará el umbral para la declaración de renta, sino que se subirá el impuesto a los más ricos de Colombia para que paguen más impuestos. “El objetivo es mirar hacia arriba, hacia el 1 % de los más ricos que no están pagando lo que deben pagar”, indicó en la emisora.

Bonilla también explicó que “hay que bajarles las cargas a las personas jurídicas y equilibrarse con las personas naturales”. “El impuesto de renta tiene el 80 % de ingresos de personas jurídicas y 20 % de personas naturales. Eso no es normal. Hay que equilibrar las cargas y eso implica revisar tanto el impuesto de renta de personas jurídicas, reduciendo exenciones y beneficios, mirando cómo se puede reducir las tarifas efectivas y trasladar de activos e ingresos, que son de personas naturales, a las personas naturales, como les corresponde; que las personas naturales comiencen a pagar más”, hablando de los más ricos, según El Tiempo.

El IVA no se tocará. “El proyecto está concentrado en el impuesto de renta, no está concentrado en el IVA, no se va a tocar la canasta básica familiar”, indicó.