Anuncian las dos medidas económicas que Gustavo Petro no tocará

Gustavo Petro (Photo by Guillermo Legaria/Getty Images) (Photo Guillermo Legaria/Getty Images/Getty Images)

Ricardo Bonilla, asesor económico del presidente electo, anunció dos medidas económicas que Gustavo Petro mantendrá en su mandato para tranquilidad de los Colombianos. Tras su elección, el sector económico ha sido el más preocupado por futuras decisiones del primer mandatario de izquierda que tendrá el país.

Bonilla, exsecretario de Hacienda de Bogotá en la alcaldía de Petro y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas (ACCE), es uno de los que suena para ser el próximo ministro de Hacienda.

Pero mientras el líder del Pacto Histórico anuncia el nombre de la persona que ocupará este puesto, el asesor económico habló de estas medidas que tienen que ver con declaración de renta y canasta familiar, puntualmente con el IVA.

También le puede interesar: Los nombres que ya suenan para el gabinete de gobierno de Gustavo Petro

“Dos líneas rojas que Gustavo Petro no pasará: i) no bajará umbral declarantes renta personas naturales, hoy 50′ sin descuentos y $38′ con descuentos, y ii) no tocará la canasta básica en IVA”, escribió desde Twitter, donde muchos están cuestionando las medidas que el presidente electo podría tomar.

Mercados colombianos

Los mercados colombianos sufrieron este martes las primeras caídas en bolsa de grandes empresas tras la victoria de Gustavo Petro, una situación lógica por las incógnitas aún no despejadas sobre el futuro gabinete del que será el primer presidente de izquierda de Colombia.

Las acciones de Ecopetrol comenzaron la jornada, después de que el lunes los mercados no abrieran por ser festivo, con una caída del 11,52 % por el temor de los inversores a la situación postelectoral y cerca del cierre perdían el 11,92 %.

El dólar, por su parte, abrió con un alza del 4,5 % con respecto a la cotización del viernes y llegó a ser negociado a 4.100 pesos, aunque luego cedió un poco, hasta cerrar en 4.022 pesos.