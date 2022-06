Duque le respondió de nuevo a Petro: “No estamos haciendo compras de aviones suntuarias”

Cuatro días después de la elección de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia, ya le hizo al actual mandatario, Iván Duque, un pedido relacionado con la compra de aviones para las Fuerzas Militares, un tema que ya se había aclarado en semanas anteriores.

Tras la polémica por la compra del avión presidencial de Ecuador, negociación que a última hora se declinó, Duque dijo que el reemplazo de la flota vieja quedaría a cargo del siguiente gobierno, ya que él en sus últimos meses no asumiría esa responsabilidad.

“No se ha finiquitado el negocio y durante mi gobierno no vamos a comprar el avión. Eso le toca al próximo”, dijo Duque en su momento.

Pero en las últimas horas se conoció una declaración de Petro que provocó la reacción del mandatario saliente, así como ocurrió un día antes con el tema de las fronteras con Venezuela.

Ante medios de comunicación el presidente dijo que “no estamos haciendo compras de aviones suntuarias, nosotros no estamos haciendo compras de equipamiento militar que correspondan a decisiones de último momento o de ventoleras”.

Y agregó que “no es una cosa de este gobierno, ha sido un proceso regular que ha tenido Colombia, esos procesos están en el presupuesto, aquí no hay gastos que se eroguen, que no tengan una sustentación presupuestal, entonces creo que es importante que se haga una revisión. Cuando empiece el empalme en el equipo de defensa se darán cuenta de qué se trata”.

Horas antes, Duque había respondido a otro planteamiento de Petro y aseguró que “las fronteras con Venezuela están abiertas” en respuesta al anuncio de abrir la frontera común cerrada desde hace casi siete años entre ambos países.

Este jueves, a las 5:30 p.m. está programada la primera reunión de empalme entre el saliente y entrante gobernante.