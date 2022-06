“A mí me hubiera encantado decir que iba a votar por Gustavo Petro, no lo pude hacer”: Daniel Quintero

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, volvió a su cargo después de 41 días de haber sido apartado por orden de la Procuraduría General de la Nación por presuntamente estar participando en política durante las elecciones presidenciales y reconoció que le hubiera encantado decir que iba a votar por Gustavo Petro.

“Es muy duro porque te sientes impotente. Ver los problemas y ver que no puedes hacer lo que quisieras hacer. Además, que nos pusieron un alcalde, a todas luces, pues que no debería ser, que era Juan Camilo Restrepo, que era del Gobierno Nacional, que llegó a pelear con el gabinete, que amenazaba con perseguirlos, que no los dejaba reunirse entre ellos”, dijo Quintero en entrevista con la revista Semana.

Quintero reconoce que el proceso en su contra no ha terminado y que en la Procuraduría sigue la investigación; sin embargo, considera que se debe discutir sobre esa limitación de la participación en política de los funcionarios públicos.

“Esta limitación que solo existe en Colombia, no es nada positiva porque lleva a muchos alcaldes de otras ciudades a apoyar candidatos pero por debajo. A mí no me gusta hacer nada por debajo. A mí me hubiera encantado decir que iba a votar por Gustavo Petro, no lo pude hacer”, dijo el mandatario local.

Luego se refirió a la participación de los políticos en política y aseguró que “es un derecho político el participar en política. Los políticos participan en política porque eso le permite definir hacia a dónde va el país, lo cual es importante para su ciudad. Es un derecho y ya un representante, Andrés Calle, antes de mi suspensión, presentó un proyecto para cumplir con esa ley de la Constitución de Colombia”.

Quintero espera que se estudie esa ley y que los políticos que han sido elegidos por voto popular también puedan participar y decir por quién van a votar en las elecciones.

“Yo voté por Gustavo Petro pero nunca lo pude decir, lamentablemente. Me hubiera encantado decirlo, pero no lo pude hacer”, reiteró Quintero.