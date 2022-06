“Ya pasó la campaña. Déjenla en paz. Las bodegas, ya párenla”: Vicky Dávila en defensa de Marbelle

Este domingo, 19 de junio, Gustavo Petro fue elegido como presidente de la República con más de 11 millones de votos, convirtiéndose en el primer candidato de izquierda en llegar al poder. Durante la campaña, la cantante Marbelle estuvo en el ojo de huracán por los comentarios que hacía en referencia a la campaña y cómo expresaba, de una manera cuestionable, sus posturas.

A dos días de la elección y del triunfo de Gustavo Petro, Marbelle sigue siendo tendencia, por los cientos de mensajes que recibe y por los que contesta. Ante los ataques e insultos que la cantante sigue recibiendo, la periodista y directora de la revista Semana, Vicky Dávila, salió en su defensa.

“Marbelle no se tiene que ir para ninguna parte. Ella tiene tanto derecho, como cualquier petrista, a vivir en su país, con su familia y en su casa. Ya pasó la campaña. Déjenla en paz. Las bodegas, ya párenla. El petrismo Insultó mucho en campaña y generó reacciones, ya no más”, escribió la periodista en su cuenta de Twitter.

El mensaje de la periodista ha generado múltiples reacciones, la mayoría en contra de su posición. “Ella fue la que se puso a hacer promesas, nosotros solo exigimos que las cumpla”, “Me gusta la solidaridad femenina, y me gusta que ustedes dos se apoyen, qué tal si se apoyan y buscan entre las dos, no se, un apartamentico en Miami? O un condominio en Madrid ? o donde sea, A mi me parece una gran idea y casi que un sueño para los colombianos”, “Claro, porque decirle gorila a Francia es una reacción a algún insulto directo de Petro y de Francia hacia Marbelle. No señora, el respeto no es de un solo lado, a ella nadie la estaba irrespetando para que dirigiera sus ataques frontales y racistas y además, ella dijo que se iba”, son algunos de los comentarios.