Clínica de Bucaramanga desmintió que Hernández fuera diagnosticado con Alzheimer

Con el sufragio del presidente Iván Duque en la mesa de votación número uno en la Plaza de Bolívar en Bogotá, oficialmente el mandatario dio apertura a las elecciones en segunda vuelta.

A su paso, el candidato por La Liga de Gobernantes, Rodolfo Hernández, votó en el Colegio de Santander, mismo lugar dónde asistió en primera vuelta. Y sin dar declaraciones a la prensa, mostró su tarjetón electoral y su marcación por él mismo.

Hernández, que ha gestado su campaña en medio de polémicas, denuncias y frases que muchas veces han sido rechazadas, fue tendencia recientemente en redes sociales.

Pues usuarios en twitter, empezaron a difundir una supuesta Historia Clínica del aspirante a la Casa de Nariño, en donde le diagnosticaban demencia senil tipo Alzheimer e Hipertensión Arterial.

“Diagnostico reciente de demencia senil tipo Alzheimer, derivado desde sala general de urgencias. Asiste a su control de neurología en compañía de su cónyuge. Manifiesta sentirse bien, sin embargo persiste confusión ocasional y desorientación”, se puede leer en el documento, que al aparecer fue firmado por el Dr. Jaime R. Camargo.

Ante ello, la Clínica de Urgencias de Bucaramanga, a través de un comunicado, señaló que esto es falso.

“No existen registros en nuestro sistema de historias clínicas de atención al Sr. Rodolfo Hernández el 11 de febrero de 2021, ni anterior, ni posterior”, aseguró el Dr. Fernando Villareal Amaya, gerente del hospital.

Afirmó también que el formato de la supuesta historia clínica “no corresponde al que maneja la Clínica. Y los médicos que aparecen no hacen parte de nuestro staff de médicos generales o especialistas”. Por ello Villareal, indicó que formularán una denuncia penal ante la Fiscalía de forma inmediata. Aunque no dijo contra quién o quienes.

Comunicado Oficial pic.twitter.com/gSQ40LK6T2 — CLINICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA (@CLINICADEURGEN1) June 18, 2022

Asimismo, Hernández, a través de su cuenta en twitter, se pronunció por este hecho. “No es cierto. Es completamente falso lo que han publicado para hacer ver como cierto que yo, Rodolfo Hernández, he sido diagnosticado de padecer una grave enfermedad mental”.