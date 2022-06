Ivan Duque aclaró que no se reunió con el candidato Rodolfo Hernández

Varios rumores en redes sociales se han unido a la conversación nacional afirmando que el presidente Iván Duque se habría reunido con el candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández. Sin embargo, el mandatario salió a desmentir estas especulaciones.

Desde Washington, Estados Unidos, el mandatario Duque desmintió que se haya reunido con Hernández y enfatizó que se está garantizando que los colombianos vayan a las urnas y voten libremente. Duque expresó literalmente que los rumores que han estado corriendo son “bobadas y pendejadas”.

“Le digo a los chismosos y a los que se la pasan en la posverdad hablando de bobadas o pendejadas: yo no me he reunido con Rodolfo Hernández. Yo no hago cosas por detrás, nosotros estamos garantizándole al pueblo colombiano que voten libremente en las urnas el próximo domingo, que expresen su voluntad sin miedo sin intimidaciones”, fueron sus palabras.

De igual forma, el presidente explicó que espera que los colombianos vayan a votar este domingo 19 de junio y celebren la “fiesta de la democracia” y den la bienvenida al próximo presidente y su sucesor en el cargo.

Además, el mandatario se refirió a la situación de seguridad en el país de cara a la contienda electoral, por varias denuncias de constreñimiento político que se han conocido desde varias partes del país. De igual forma hizo referencia al lamentable asesinato del lídes indígena Misak, Jesús Antonio Montano.

“Desde el Gobierno se vienen denunciando estas situaciones. Nosotros garantizaremos con la Fuerza Pública que el próximo domingo los colombianos salgan a votar libremente”, señaló el presidente. Además, expresó que “vamos a defender siempre esa voluntad popular expresada libre y democráticamente para que tengamos una transición democrática y pacífica al servicio de los colombianos”.

El mandatario se encuentra en Estados Unidos participando en una agenda que incluye la conmemoración de 200 años de relaciones entre ambas naciones, además de recibir el premio al Servicio Público Global, otorgado por Wilson Center, como reconocimiento a la creación del Estatuto Temporal de Protección que cobija a 1.8 millones d emigrantes venezolanos.