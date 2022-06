Cosas que debe saber antes de ir a votar en segunda vuelta de elecciones presidenciales

El domingo 19 de junio se realizará en Colombia la segunda vuelta de elecciones presidenciales, en donde los colombianos elegirán al próximo presidente, entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Según datos de la Registraduría Nacional, para esta jornada hay 39′002.239 colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto.

Los sufragantes que asistan a la jornada masiva de votaciones podrán depositar su voto en las mismas 102.152 mesas, distribuidas en 12.513 puestos de votación, que fueron dispuestas para las votaciones del pasado 29 de mayo en la primera vuelta de elecciones. Sin embargo, quienes no votaron en primera vuelta pueden consultar su puesto de votación a través de los canales de la Registraduría Nacional.

Los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación en cualquiera de sus tres modalidades: a través de la página www.registraduria.gov.co, puntos físicos de información al votante en el territorio nacional, y aplicación móvil Infovotantes, que se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store.

En Colombia podrán votar 38′029.475 ciudadanos, en 100.809 mesas que se instalarán en 12.263 puestos de votación. En el caso de las votaciones en el exterior, 972.764 personas están habilitadas para sufragar en 1.343 mesas, distribuidas en 250 puestos de votación presentes en 67 diferentes países. El período de votación en el exterior inició el pasado lunes 13 de junio, y finalizará el próximo domingo 19 de junio, junto con el cierre de las votaciones en el territorio nacional.

Recuerde, en primer lugar, que su documento de identidad es clave para que usted pueda ser identificado por los jurados de votación en su mesa de votación, por ende no puede olvidar este documento porque es de carácter obligatorio presentarlo.

Horarios

Los puestos de votación en todo el territorio nacional estarán disponibles desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., este horario es de principal importancia, pues no da lugar a flexibilizaciones. Procure ir en horas de la mañana para que no se quede sin votar y evite contribuir a congestiones en los puestos de votación.

¿Cómo votar correctamente?

En primer lugar, recuerde que debe tener claro cuál es el nombre de su candidato predilecto, la posición y foto en la que aparecerá este en el tarjetón electoral. Al llegar a su puesto indicado de votación le entregarán un tarjetón con tres casillas disponibles: la del candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández; la del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro y la del voto en blanco. Para marcar adecuadamente el tarjetón electoral debe marcar legiblemente con una equis “X” la foto de su candidato y tratar de no salirse de esa casilla.

Recuerde que para que no le anulen el voto debe marcar una sola casilla, no salirse de la delimitación de la misma y preferiblemente marcar una equis, pues otro tipo de marcas como corazones, palabras, etc. pueden confundir a los jurados de votación.

Ley Seca y cierre de fronteras

El ministro del Interior, Daniel Palacios, anunció que Ley Seca y el cierre de fronteras del país para poder garantizar a seguridad en medio de esta importante jornada. El funcionario explicó que la Ley Seca regirá desde las 6:00 p.m. del sábado 18 de junio hasta el mediodía del lunes 20 de junio, al otro día de la jornada electoral y el cierre de las fronteras se hará desde el sábado 18 de junio e irá hasta las 6:00 a.m. del lunes 20 de junio. De igual forma, el ministro comentó que se trabajará por garantizar la seguridad en los más de 12.500 puestos de votación, en donde se desplegarían más de 240.000 miembros de las Fuerzas Militares y más de 97.000 policías que estarán custodiando cada uno de los puestos de votación.

Voto en blanco

La Registraduría explicó qué papel cumple el voto en blanco este 19 de junio, en segunda vuelta, para los colombianos que no quieran votar por los candidatos Rodolfo Hernández o Gustavo Petro. Tenga en cuenta que el papel del voto en blanco cambia en segunda vuelta con respecto a cómo funciona en segunda vuelta, en donde la Registraduría Nacional aclara que no tiene efectos jurídicos.

“El voto en blanco es un voto válido, pero si gana en la segunda vuelta, este no tendrá el efecto de repetir las elecciones. Ganará quien obtenga la mayoría de los votos”, señaló Nicolás Farfán Namén, registrador delegado en lo Electoral de esta entidad. Pese a esto, sí aparecerá en la tarjeta electoral para la segunda vuelta presidencial, de acuerdo con la sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional.

De igual forma, recuerde que es un mito es falso que el voto en blanco se sume al candidato con mayor votación, pues este se contabiliza independientemente, al igual que se hace con los sufragios alcanzados por cada candidato.

¿Qué no se puede hacer en los puestos de votación?

Recuerde que no está permitido usar cámaras o celulares en los puestos de votación mediante el Decreto 318 del 5 de marzo de 2022, a menos que usted esté acreditado como periodista o medio de comunicación y tenga su carné o credencial de prensa a la vista. No significa que la ciudadanía no pueda llevar su celular al puesto de votación, sino que no debe hacer uso de él y prevenir utilizarlo durante su paso por el cubículo de votación.

Por último, cabe mencionar que bajo la Ley 163 del 94 solo las personas con discapacidades, que no puedan valerse por sí mismas o mayores de 80 años pueden entrar con un acompañante al puesto de votación. Sobre la entrada de mascotas al puesto de votación, hasta el momento no hay ninguna norma o prohibición expresa por parte de las autoridades electorales que impidan que usted lleve a su mascota al puesto de vacunación.