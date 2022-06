Roy Barreras decide dar un paso a un lado de campaña de Gustavo Petro

En medio de la polémica por los videos revelados de filtraciones de la campaña de Gustavo Petro, dentro de los cuales está como protagonista el senador Roy Barreras, el senador se pronunció y dio un paso a un lado.

Entre los videos publicados, Vicky Dávila, directora del medio, reveló una secuencia de una reunión entre Roy Barreras, Gustavo Petro y otros dos hombres, hablando de una estrategia para tumbar a Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, que para ese momento eran precandidatos del centro, por la coalición Centro Esperanza.

A pocos días de que se lleven a cabo las elecciones en segunda vuelta, el senador comunicó públicamente que dará un paso a un lado y se aislará de la campaña, con el objetivo de no seguir siendo usado como blanco de ataques para Petro.

“A los medios de comunicación que amablemente me han ofrecido sus espacios, gracias, pero me aislo totalmente estos últimos dias de csmpaña para no seguir siendo usado como flanco de ataque contra @petrogustavo un hombre bueno y transparente que gobernará a Colombia para bien”, fueron sus palabras por medio de redes sociales.

De igual forma el senador se refirió a la periodista Vicky Dávila, editora de Semana, pues en su más reciente edición titularon “Roy Barreras ¿un cerebro del mal?”. Sin embargo, Barreras señaló que “la perdona” porque “a penas es un instrumento” y pidió que no la ataquen.

“Vicky Dávila no es el “cerebro del mal” , apenas el instrumento… la perdono. La dura batalla por la paz solo se gana desde el perdón, pido a quienes quieran oirme y creen en la paz y el cambio responsable que no la ataquen aunque ella y el uribismo sí saben lo que hacen”.

Con las grabaciones de la revista, el senador e impulsor del Pacto Histórico, salió en su defensa. Dijo que los chuzados son ellos, víctimas de un acto ilegal. Además, afirmó que en los videos no se demuestran acciones ilegales.

“CHUZARON NUESTRA CAMPAÑA. Esa es la verdadera guerra sucia. Y Sin embargo en las múltiples grabaciones ilegales NO HAY NINGUN ACTO ILEGAL NI NINGUN “PLAN EXTRAÑO”. Conversaciones de estrategia, analizando competidores, escenarios y acciones como HACEN TODAS LAS CAMPAÑAS EN EL MUNDO”, dijo.