Verónica Alcocer reveló que a su hija le hacen bullying por ser hija de Petro

En medio de la campaña a la Presidencia de Colombia de este 2022, diferentes voces se han escuchado alrededor los candidatos y sus familiares. En esta ocasión, Verónica Alcocer, reconocida por ser la esposa de Gustavo Petro, el candidato presidencial del Pacto Histórico, reveló nuevos detalles de la vida de su familia.

Sus declaraciones se dieron en Blu Radio, en donde fue entrevistada estando desde Valledupar, a punto de desfilar en un evento de mujeres en esa ciudad en el Desfile de Piloneras, tras un año de las restricciones de la pandemia.

Alcocer es una mujer que se ha destacado por acompañar al candidato Gustavo Petro en sus viajes por varias partes del país, preparándose para ser, posiblemente, la próxima primera dama de Colombia. También ha denominado como el “proyecto Verónica Alcocer”, el recorrido que ha hecho para resaltar la labor de los y las artesanas de Colombia, el folclor colombiano y exaltar la lucha contra la violencia y el maltrato en contra de mujeres y niños.

En la nueva entrevista, la mujer reconoció que su hija menor sufre de bullying en el colegio por ser la hija de Gustavo Petro. Además, comentó que la campaña ha sido complicada y difícil para la familia, pues requiere de cambio temporales y ataques directos a su familia.

“Mi hija pequeña sufre bullying en el colegio, la ha llevado a no querer regresar. El colegio ha hecho un trabajo muy interesante con ella, con apoyos psicológicos. Pero adelante y siempre fortaleciéndola, entendiendo que no todo lo que nos vamos a encontrar siempre es bueno”, fueron las palabras en vivo de la mujer.

De igual manera, Alcocer ha comentado que en medio de la campaña su hija ha recibido los ataques “por pensar diferente” y a sus cortos 14 años, comprende grandemente los ataques que recibe. La mujer también contó que ella ha hecho un gran esfuerzo por explicarle, alentarla y enviarle un mensaje: “hay que entender la posición del otro y no porque lo ataquen, uno debe ir a atacar. En los conflictos se necesitan dos personas y nuestra posición no es el conflicto ni lo será. Como familia y como mujer se lo he transmitido. ‘Lo que yo te he enseñado es la reconciliación y el amor’, le digo”.