“Es idéntico a lo que hace un falso testigo cuando fabrica culpables”: Cabal sobre videos de campaña de Petro

La senadora María Fernanda Cabal fue una de las opositoras de la izquierda que reaccionó de inmediato y de manera contundente a los videos que reveló la Revista Semana de la campaña de Gustavo Petro, en donde se muestra la ‘cuestionable’ estrategia que usaron para ganar en segunda vuelta.

La uribista aprovechó la coyuntura para resaltarle a los colombianos lo que podría suceder si Petro llega a la Presidencia el próximo 19 de junio.

“La mayoría debemos estar sorprendidos, no es por ser uribista o Centro Democrático, es un mínimo de sentido de respeto por el otro. Lo que yo escuché no se puede trivializar, independientemente de que me guste o no Gustavo Petro. Si esto lo hace cualquier candidato, significa que necesita de esas herramientas llevadas al extremo para destruir a su adversario. No es suficiente lo que él le ofrece a su público, sino que debe destruir a quien es opositor político. Aquí, lo que hizo ese muchacho Sebastián Guanumen, pisa lo delictivo”, indicó Cabal en Caracol Radio.

También le puede interesar: Falta que Garavito se una al Pacto Histórico: Cabal por filtraciones de campaña Petro

La senadora agregó que “no es lo mismo hacer una campaña de resaltar cosas negativas y errores del pasado de los demás, que fabricarle la historia a las personas. El buen nombre se acabó, no hay honra que valga, ¿todo se permite? No. Las redes sociales terminaron siendo una herramienta de distorsión de la realidad de la democracia”.

Entonces, afirmó que “es idéntico a lo que hace un falso testigo cuando fabrica culpables”, y comparó esto con los casos de falsos testigos que, curiosamente, es el mismo delito por el que hoy investigan a Álvaro Uribe. “Cuando se sienta a ver a la gente que pasa por un proceso judicial y su tragedia es un falso testimonio es exacatmente igual, van buscando elementos comunes para darle un sentido de credibilidad y luego pasas al personaje por la guillotina. Esto es algo idéntico con personas inocentes que por intereses de terceros terminan siendo condenados”, señaló en la emisora.