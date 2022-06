Las 5 frases más polémicas del candidato Gustavo Petro

En medio de la campaña electoral de cara a la segunda vuelta, los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se enfrentan para liderar por los próximos cuatro años el país. El debate se atiza en medio de las polémicas que han protagonizado ambos candidatos. Esta vez, en Publimetro Colombia le contamos cuáles han sido las principales frases más polémicas del candidato Gustavo Petro.

“Algo que he propuesto que se llama el perdón social y eso se está discutiendo dentro de las cárceles”

La más reciente propuesta del candidato Gustavo Petro fue su polémica propuesta de “perdón social”, que expuso en el marco de conversaciones de su hermano con presos de la cárcel La Picota.

“Él (Iván Moreno) no es narco, no es parapolítico; fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Lo que Moreno nos ha sugerido es ser constructor de algo que he propuesto que se llama el perdón social y eso se está discutiendo dentro de las cárceles”, declaró Petro sobre la polémica.

Sin embargo, muchas personas lo criticaron por dar a entender que quería ofrecer amnistías a delincuentes corruptos, a pesar de que en varias ocasiones comentó que no era cierto que estuviera ofreciendo beneficios judiciales por votos a su favor. “Yo no puedo decir que sea malo que los presos discutan entre ellos una propuesta de Ley de Punto Final. Pero que la hagan parecer como mía, indudablemente tiene que ver con otro tema, que no está claro y que quiero investigar más”, dijo entonces.

“Me confesó su amistad con Vargas Lleras y su esposa y nos volvimos muy amigos”: sobre Juan Carlos Montes, persona que le entregó fajos de billetes

Esta polémica fue desatada luego de que se filtró un video, a manos de la senadora Paloma Valencia, en donde se ve recibiendo a Gustavo Petro fajos de billetes que salen de bolsas de basura negras. El video desató una polémica por la recepción de dinero en efectivo, que muchos criticaron y que el candidato luego aclaró que eran 20 millones de pesos en billetes de 5.000 y que se entregaron de esa manera porque el arquitecto Simón Vélez aborrece el sistema financiero.

De igual forma, por esta polémica, que tuvo renombre en el país como “el petrovideo”, al actual candidato presidencial le instauraron una demanda que no prosperó, pues fue prescrita recientemente por la Corte Suprema de Justicia. Esta instancia determinó que la conducta, a pesar de que fue prescrita, tampoco representa una conducta ilegal, pues el dinero provenía de una fuente lícita.

“Reciban dinero de compradores de votos, pero voten por Petro y por el Pacto”

El candidato fue motivo de controversia de cara a la primera vuelta de elecciones presidenciales, cuando invitó a sus seguidores a que votaran por él a pesar de recibir dinero de compra de votos de otras candidaturas. “Por todas las redes que tengan disponibles pídanle a la gente que, si van a recibió dinero de los compradores de votos, lo hagan, pero que voten por Petro o por el Pacto. Es la hora del cambio. RT a este mensaje”, escribió Petro en redes.

El candidato fue altamente criticado por hacer una apología a la compra de votos e invitar a sus seguidores a cometer un delito. A pesar de ser denunciado por esta conducta, la Corte Suprema desestimó en tres ocasiones las denuncias y argumentó que no investigará al candidato porque

“La Sala entiende que las expresiones del senador, tanto verbales como escritas, no tienen una connotación penal que amerite una investigación y sí, por el contrario, pueden enmarcarse dentro del ejercicio de un derecho de raigambre constitucional, a saber, la libertad de expresión, a partir de la cual un senador y candidato presidencial invita a la ciudadanía a votar por él y a no ceder ante prácticas corruptas” concluyó la Corte.

“La corrupción no se combate con frases de TikTok”

En su discurso de minutos después de conocerse los resultados casi definitivos de la primera vuelta de elecciones presidenciales del pasado 29 de mayo, el candidato dio un discurso en el cual habló de la sepultura del uribismo. Expresó que es evidente que Colombia quiere un cambio, pero que ahora es necesario que los colombianos y colombianas escojan entre qué tipo de cambio queremos impulsar.

“Tenemos que decidir qué tipo de cambio queremos, si nos suicidamos o avanzamos”, fueron las palabras del candidato que aspira llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto y que también señaló acciones del candidato Rodolfo Hernández, activo en redes sociales. El candidato le plantó cara a Hernández comentando que “la corrupción no se combate con frases de TikTok”. Además, también comentó que es necesario combatir la corrupción con acciones significativas, destacando que él arriesgó la vida por combatir la corrupción.

“¿Por qué no soñar con que un ferrocarril puede juntar Villavicencio con Bogotá y por tanto a Bogotá con el mar?”

Durante su visita cuando era precandidato a la presidencia del Pacto Histórico a Villavicencio, capital del departamento de Meta lanzó una audaz propuesta. Dijo que en su gobierno pensaría en la creación de un tren que comunique a Bogotá con el mar en las costas colombianas. “¿Por qué no soñar con que un ferrocarril puede juntar Villavicencio con Bogotá y por tanto a Bogotá con el mar?”, preguntó Petro. Además añadió que Colombia “ya lo necesita desesperadamente, ¿por qué no pensarlo?