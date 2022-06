Jorge E. Robledo anunció que votará en blanco para la segunda vuelta presidencial

Este lunes, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Dignidad, anunció a través de un comunicado que sus integrantes tomarán la decisión individual de elegir entre ambos candidatos a la presidencia (Gustavo Petro y Rodolfo Hernández), sin que esto, dicen, los comprometa institucionalmente.

“Es un mensaje claro de reconocimiento y respeto de las diferencias políticas y una reiteración de nuestra voluntad de ser un actor político al servicio de la convergencia de los demócratas que se identifican con la transformación nacional, para alcanzar una Colombia plenamente democrática y en paz, incluyente, justa y libre de la corrupción que hoy la carcome”.

Y aclararon que al ser un acto personal de sus miembros, estos “no podrán participar con los símbolos de Dignidad en la campaña del candidato que apoya, ni integrarse a su partido”.

Tras este anuncio, solo 24 horas después, el militante y senador de Dignidad, e integrante de la Coalición Centro Esperanza, Jorge Enrique Robledo, señaló a través de un video publicado en su cuenta de twitter, que el próximo 19 de junio votará en blanco.

Robledo explicó que esta elección se da pues no está de acuerdo con ninguno de los programas de gobierno de Petro o Rodolfo.

Te puede interesar: Excandidato presidencial Carlos Amaya apoyará campaña de Rodolfo Hernández

“La decisión que he tomado es de votar en blanco, porque no me satisface las propuestas de los dos candidatos presidenciales que están en este momento en juego”.

Y explicó: “El voto en blanco es un derecho constitucional, es políticamente defensable y respetable. Así uno sufra maltratos de quienes no comparten mi punto de vista”.

Según la Registraduría Nacional, aunque el voto en blanco sea válido y en caso dado gane en segunda vuelta “este no tendrá el efecto de repetir las elecciones. Ganará quien obtenga la mayoría de los votos”, señaló Nicolás Farfán Namén, registrador.