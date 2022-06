Gustavo Petro reveló detalles de su estado de salud y del cáncer digestivo del que lo operaron

Este lunes, 6 de junio, Gustavo Petro, candidato presidencial del Pacto Histórico, decidió hablar sobre su estado de salud, un tema que a más de un colombiano le preocupa. Es por esto, que en medio de una entrevista radial habló del cáncer digestivo del que lo operaron.

A dos semanas de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta, en la que Petro se enfrenta al candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, decidió hablar de su estado de salud y de cómo sigue luego de la intervención quirúrgica que tuvo que practicarse.

Petro en el 2020 fue diagnosticado con cáncer digestivo, un año en el que el mundo y el país atravesaba la etapa más difícil de la pandemia del coronavirus, pues en esa época la mayoría de los países vivían los aislamientos obligatorios.

“Hace un par de años, por los días de los principios de la covid-19, tuve un diagnóstico y me hicieron una intervención. Los controles hasta el momento siempre han sido positivos y no existe la enfermedad”, aseguró Petro en diálogo con La FM.

Sin embargo, reveló que hay momentos en los que siente malestar gástrico y que hasta el momento todo ha sido controlado.

“A veces me molesta, sobre todo en tiempos de estrés alto, pero mi salud está perfectamente y en buenas condiciones”, afirmó.

En abril de 2020, un mes después de iniciar el aislamiento obligatorio por la Covid-19, Petro fue sometido a una cirugía en un centro asistencial de Cuba, en esa intervención le removieron las células cancerígenas del esófago.

Petro reconoció que le falta hacer algo de ejercicio, un aspecto que espera mejorar pero que no le ha sido fácil por la campaña electoral. “Me toca aumentar mi estado físico, pero la campaña no me lo ha permitido”, dijo.