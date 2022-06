Petro responde y dice que él sí votaría por Fajardo sin dudarlo

El excandidato de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, se pronunció de cara a la segunda vuelta de elecciones presidenciales, argumentando que seguro no votará por Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, a pesar de que el candidato Rodolfo Hernández no lo aceptó para hacer un “acuerdo programático”.

El candidato comentó que está preparando una carta para poder justificar por qué no va a votar por el candidato progresista de izquierda, a pesar del coqueteo de varias figuras de ese movimiento político. “Hay tres opciones y le digo una para que quede en titular: yo por Gustavo Petro no voto. Estoy escribiendo un texto para decir por qué no voto por Gustavo Petro. Me han llamado muchas personas del Pacto Histórico y han conversado conmigo y yo les he dicho que por él no voy a votar”, dijo este lunes en BLU Radio.

Al respecto, el candidato del Pacto Histórico que se disputa la segunda vuelta de elecciones presidenciales respondió a Fajardo y comentó que sí votaría por él si tuviera que hacerlo frente a Rodolfo Hernández. Petro argumentó, también, que detrás del candidato Hernández podría esconderse la corrupción, pues él conoce de primera mano cómo se esconde la misma, pues ha luchado contra de esta a costa de su vida, como afirmó al mismo espacio radial.

De igual forma, el candidato aseguró que la coalición Centro Esperanza se diluyó tomando una decisión conjunta de que cada exprecandidato tome el camino que mejor le parezca de cara a segunda vuelta. El acuerdo lo habrían realizado las figuras políticas Carlos Amaya, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo y él en una reunión del pasado domingo.

Fajardo comenta que quedan dos opciones para votar, por el candidato Rodolfo Hernández o en blanco, como lo hizo hace cuatro años cuando la segunda vuelta quedó entre Gustavo Petro e Iván Duque.

De igual forma, el candidato aclaró que Rodolfo Hernández no fue coherente con lo que le había dicho y que quedó sorprendido porque fue el candidato que actualmente se disputa la segunda vuelta de elecciones lo llamó y le dijo que quería hablar con él. “Rodolfo Hernández me llamó a mí el domingo de las elecciones y me dijo que quería conversar conmigo, que cuando subiera a Bogotá quería sentarse. Nosotros en la coalición, el lunes, nos reunimos, dimos por terminada la unión. Cada quién iba a tomar el camino que considerara correcto o quisiera y así hicimos”, dijo, además de aclarar que luego el candidato Hernández le dijo que “no, gracias” y eso le sonó descortés.

“Yo escribiré el documento, que explique por qué voy a votar. Eso voy a adelantar. Lo estoy escribiendo, cuando quede contento con lo que he escrito, lo hago público”, concluyó el excandidato derrotado en primera vuelta de elecciones presidenciales.