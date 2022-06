Rodolfo responde a Petro sobre apoyo a trino de Amaranta Hank que habla del secuestro de su hija

La periodista y exactriz de contenidos para adultos Amaranta Hank publicó un trino en sus redes sociales en el que cuestionó que el exalcalde de Bucaramanga no pagó para que su hija fuera liberada que el grupo guerrillero del Eln. “Si bien Rodolfo no fue el culpable del asesinato de su hija, me pareció inhumano que contara con tanta naturalidad que pagó el rescate de su papá, pero no el de su hija adoptiva porque no quería gastar más dinero. Eso es frívolo”, dijo Hank.

También le puede interesar: Petro se retirará de la política electoral si no gana estas elecciones presidenciales

El polémico trino habría sido compartido en un RT de Twitter por Petro, por lo que el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción respondió con el pantallazo de la reacción que: “Espero que nunca le toque tomar una decisión como la que yo tuve que tomar Gustavo Petro”.

También puede leer: “Colombia está herida de muerte, se están robando todo y hay que quitarle la chequera a la ladronera”: Rodolfo Hernández

Incluso este domingo Amaranta volvió a arremeter contra Hernández en Twitter.

“¿En serio me están diciendo que estoy revictimizando a un hombre que afirma que las trabajadoras sexuales somos escoria?¿Dónde está la revictimización de un hombre que planea que le muestren la foto de su hija en una entrevista para tener la oportunidad de llorar?”, publicó en redes.

La hija de Hernández Juliana Hernández Oliveros fue secuestrada por el grupo del Eln, en el 2004, después de que fuera a Ocaña de vacaciones con una amiga.

De acuerdo a lo que la familia conoció la mantuvieron durante un tiempo en una finca cerca de Ocaña, pero después nunca más volvieron a conocer su paradero después de recibir amenazas presuntamente relacionadas con el Eln. En el caso de su padre, la familia del ingeniero entregó 15 millones de pesos al grupo armado.

“Yo sentía que después cogían a Socorro y después cogían al otro, eso no tiene fin. Hicimos una reunión de familia: ‘¿Qué hacemos?’, y mi mamá me dijo: ‘No pague, vamos a ver qué pasa’, y la mataron”, contó Hernández a Blu Radio.