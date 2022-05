“Si gana Petro me voy del país...a grabar porno y vuelvo”: Amaranta Hank

La periodista y ex actriz porno, Alejandra Omaña, o también conocida como Amaranta Hank, ha participado activamente dando su opinión respecto a los candidatos que participarán en las elecciones presidenciales 2022-2026 y que se desarrollarán, en primera vuelta, este domingo 29 de mayo.

En caso de segunda vuelta, si ninguno de los aspirantes alcanza el umbral del 50 %+1 de los votos del total habilitados por la Registraduría, los colombianos volverán a las urnas el próximo 19 de junio.

Ante este panorama político, Omaña ha realizado publicaciones a través de sus redes sociales, asegurando que su voto es para el aspirante por el Pacto Histórico a la Casa de Nariño, Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez.

A su anuncio se suma también el de figuras públicas como la del ciclista, Egan Bernal, quién manifestó su apoyo a la campaña de Federico Gutiérrez; o la modelo Natalia París, quién irá por Rodolfo Hernández.

Por ello, ante las afirmaciones de figuras públicas y hasta artistas como Marbelle, que ha asegurado que si el aspirante Gustavo Petro queda elegido como presidente, se iría de Colombia, Amarant Hank utilizó esta expresión y trinó sarcásticamente: “Si gana Petro me voy del país... A grabar porno y vuelvo”.

Esta no es la primera vez que la periodista, de manera jocosa, responde y habla de política. Pues recientemente compartió un video hablando sobre como estaba su cabello, pero al final, nombro al candidato de derecha, Federico Gutiérrez.

“Tengo puro peluqueado de candidato a la presidencia, se me ve el pelo igualitico a Fico pero yo no me identiFICO”.

Aunque Amaranta está alejada de la gran industria de la creación y difusión de contenido para adultos, se encuentra activa en su perfil de OnlyFans, donde sigue subiendo contenido erótico.