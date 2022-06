Nueva encuesta presidencial : Gustavo Petro, 44, 9 % y Rodolfo Hernández, 41%

Una nueva encuesta del Centro Nacional de Consultoría para la revista Semana informó que Gustavo Petro llegaría en la segunda vuelta presidencial con el 44,9 % de los votos frente a un 41% de Rodolfo Hernández.

La encuesta, detalló que preguntó presencialmente a 2.172 ciudadanos en 50 municipios del país entre el 31 de mayo al 2 de junio de 2022, revela que un 9,4 % de los encuestados no han definido su voto (No sabe- no responde), mientras que un 3% votaría en blanco. Un 1,7 % dijo que no votaría por ninguno de los candidatos. El margen de error de la muestra es de 2,1%.

También le puede interesar: Ni con Fico, ni con Petro en segunda vuelta: hermanos Galán sobre elecciones

Otras encuestas

Otra encuesta del CNC, esta para el noticiero CM&, evidenciaba un empate técnico, pero ubicaba a Hernández en un 41% de intención de voto y a Petro con el 39%. Esta muestra consultó telefónicamente a 1.200 personas.

También, una encuesta tipo tracking, de la FM, ponía a Hernández con una intención de voto de 50,4 %, por encima de Gustavo Petro, con un 45,6 %.

Por su parte, una medición de la encuestadora GAD3 para RCN, ubicaba a Rodolfo Hernández con un 52,3 % en la intención de voto y a Gustavo Petro con 45,1 %.