Jefa de debate de Fajardo dice que apoyará a Rodolfo Hernández en segunda vuelta

Un nuevo apoyo al candidato Rodolfo Hernández, conocido como ‘el ingeniero’, se suma este jueves 2 de junio, a poco más de dos semanas de disputarse la segunda vuelta de elecciones presidenciales, en donde se enfrentará con Gustavo Petro en las urnas.

Se trata de Catalina Ortiz Lalinde, quien era jefe de debate del candidato en primera vuelta, Sergio Fajardo, y además representante a la Cámara por el Valle del Cauca del Partido Alianza Verde.

“Después de reflexionar mucho quiero anunciar mi voto por el ingeniero Rodolfo Hernández. Estoy muy contenta con esta decisión, porque creo que Rodolfo es el tipo que puede unir a Colombia, que nos puede sacar de esa conversación de uribismo, petrismo... Por la mitad se mete Rodolfo y tenemos una manera diferente de conversar en Colombia y de encarar los problemas públicos”, expresó la congresista.

De igual forma, la congresista comentó que apoya al candidato imputado por la Fiscalía porque es un “un tipo que no le para bolas a la ideología, sino que se preocupa por resolverle los problemas a la gente. Me encanta que nos saque de la dinámica de la lucha de clases, nos pone en una conversación de cómo generar más riqueza, pero que esa riqueza se reparta bien, por eso está hablando de temas fiscales y demás”.

“Eso sí, no me meto a la campaña de Rodolfo, no conozco a nadie allá, solo que voy a votar por él, voy a hacer campaña desde donde pueda. Qué alegría saber que hay esta opción para Colombia”, agregó.

Además, la mujer complementó diciendo que varios personajes que hacen parte de la campaña del candidato Gustavo Petro no significan un cambio en la política tradicional, en su concepto. Por su parte, el candidato utilizó sus propias redes sociales para agradecerle el apoyo. “Gracias por su voto, Catalina. No le voy a fallar”, escribió el ingeniero y exalcalde de Bucaramanga.