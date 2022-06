Petro se defiende tras aceptación de acusación en España en su contra

Una nueva denuncia se conoció esta semana, tras la primera vuelta de elecciones presidenciales, que fue interpuesta por el ciudadano colombiano François Roger Cavard. El candidato salió a defenderse de la acusación que fue aceptada y será evaluada por la justicia en España.

Según la denuncia interpuesta en la Audiencia Nacional el pasado 18 de marzo, Petro, candidato de la coalición Pacto Histórico, habría incurrido en delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio como integrante del grupo armado “narcoparamilitar M-19″. Los argumentos de la denuncia tienen qué ver con el secuestro del célebre presentador de televisión y ciudadano español Fernando González Pacheco, en el año 1981.

El denunciante expone que los crímenes de lesa humanidad cometidos por el M-19 no han recaído sobre el actual candidato, a este “jamás se le ha llamado a rendir cuentas ante la justicia” y en la actualidad “tendría la consideración de ‘desmovilizado’ del grupo que integraba”.

El candidato Petro se desmarcó de esta denuncia y comentó que “no tiene ni pies ni cabeza”, y que sería una estrategia para desmeritar su campaña justo cuando se proyecta la realización de una segunda vuelta de elecciones presidenciales, frente al candidato Rodolfo Hernández.

El candidato explicó que a Pachecho nunca lo conoció personalmente y que fue alguien a quien quiso mucho de niño y que “le hubiera encantando conocerlo”. “A Pacheco lo conocí por televisión, no tuve el placer de conocerlo personalmente nunca. Lo conocí de niño, en un programa que era ‘Animalandia’. Me encantaba Pacheco, es una figura muy querida para mi infancia. Él hizo una entrevista con Jaime Bateman, recuerdo que fue publicada por la prensa de entonces. Dos días duraron y la entrevista se publicó, no recuerdo. No pude conocer al uno ni al otro”, declaró a Blu Radio el actual candidato presidencial.

Con todos estos argumentos, observa el juez, “el denunciante trata de exponer que los hechos denunciados estarían en condiciones de enjuiciarse fuera de Colombia, al no haber sido investigados allí, pudiendo hacerlo al no ostentar el denunciado la condición de amnistiado o indultado”.

No obstante, el juez advierte de que los delitos que serían “objeto de esta investigación solamente serían perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal”.