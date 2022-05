Gustavo Petro negó haberle ofrecido la vicepresidencia a Rodolfo Hernández

Este martes, 31 de mayo, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, negó haber hablado con Rodolfo Hernández, candidato independiente de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, sobre la vicepresidencia.

En medio de risas respondió que no le había propuesto a Rodolfo Hernández, su contendor en la segunda vuelta, en cinco oportunidades la vicepresidencia de la República.

“¡Ay Dios mío!, yo no he hablado con él personalmente. Sí lo conozco. Antes del covid fue la última vez, eso fue hace tres años. Creo que él era alcalde. Yo no me acuerdo bien de las fechas. Él era todavía alcalde. Esa fue la última vez que yo hablé con él”, dijo Petro en entrevista con Caracol Radio.

Según explicó Hernández estuvo en Bogotá y había manifestado el interés en conocerlo y por un amigo en común almorzaron.

“Obviamente ahí no había ningún tipo de conversación más que distante de estas posibilidades de hoy, ni siquiera las mencionó. Entonces, no, eso no es cierto. En alguna ocasión, en alguna manifestación lo invité a ser parte de un acuerdo programático, no a ningún cargo, igual que hice con Sergio Fajardo, con Humberto de la Calle; en ese momento habían como 40 candidatos en disputa”, agregó Petro.

El candidato del Pacto Histórico aseguró que a muchos de los candidatos, al inicio de la contienda, los invitó a que hicieran parte de “un gran acuerdo democrático”, igual como lo hizo en el 2018.

“En el 2018 como ahora, salen esas posibilidades de confluir fuerzas pues se fueron dando, pero a partir del crecimiento del Pacto Histórico, ahora hay una agrupación más amplia de las fuerzas de la sociedad colombiana. Tratando de construir un pacto, un consenso mayoritario, que nos permita transformar a Colombia, alrededor y solo alrededor de transformar su economía; si no se transforma la economía no hay cambio”, afirmó el candidato.