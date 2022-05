“Votaremos por Rodolfo”: ‘Fico’ habla tras resultados de elecciones presidenciales

Tras las elecciones presidenciales de este domingo 29 de mayo, el candidato Federico Gutiérrez, quien se posicionaba en las encuestas de intención de voto como candidato en segunda vuelta de elecciones presidenciales, no cumplió su expectativa. El derrotado candidato del Equipo por Colombia se pronunció y confirmó lo que era ya predecible.

“No he hablado con Rodolfo ni necesito hacerlo, quiero expresar públicamente que no queremos perder al país. No vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, nuestras familias y nuestros hijos. Por eso Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo el próximo 19 de junio”, dijo en declaración a medios de comunicación desde su sede de campaña.

De esta manera, el candidato confirmó que de cara a la segunda vuelta de elecciones apoyará al candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, quien sorprendió en la contienda electoral y se enfrentará a Gustavo Petro el próximo 19 de junio.

El candidato del Equipo por Colombia expuso que lograron mucho junto a su fórmula vicepresidencial, Rodrigo Lara, y confirmó que su compañero también depositará su voto a favor del ingeniero Rodolfo Hernández. “Hoy los colombianos tienen dos alternativas: al saber que nuestra posición es determinante para el futuro de Colombia hemos tomado esta decisión”, dijo Gutiérrez desde Bogotá.

De igual forma, el candidato conocido como ‘Fico’ expresó que “Gustavo Petro por todo lo que ha dicho y lo que ha hecho no le conviene a Colombia” y que significa un “peligro para libertades, economías, familias y nuestros hijos”.

En este mismo sentido, Gutiérrez aseguró que como campaña y como equipo no buscará hacer parte de un eventual gobierno liderado por el candidato Rodolfo Hernández ni tampoco han tenido conversaciones con este candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.