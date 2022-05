“La persona con la que he hablado es con Rodolfo Hernández, él me llamó anoche”: Sergio Fajardo

El excandidato presidencial por el partido Centro Esperanza, Sergio Fajardo, no se metió en la contienda electoral para la segunda vuelta que se disputará el 19 de junio entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, quienes obtuvieron, con el 99,99 % de las mesas informadas, 8.527.768 (40,32 %) votos y 5.953.209 (28,15 %), respectivamente.

Fajardo quedó en cuarto lugar, luego de Federico Gutiérrez, con 888.585 (4,20 %) votos, y fue el ‘quemado’ de los candidatos, pues no obtuvo ni un millón de votos a nivel nacional, a comparación de hace cuatro años, que en primera vuelta votaron por él 4′602.916 colombianos.

“Gracias, gracias a todas las personas que votaron por nosotros y que nos acompañaron en esta campaña. Estamos en política por convicción y por principios”, dijo en su discurso para medios y seguidores.

Ante el panorama político de quien, entre Petro y Hernández, ocupará la Casa de Nariño, en la noche de este domingo, en su sede de campaña, Gutiérrez aseguró y oficializó su apoyo y voto para el ingeniero.

“No he hablado con Rodolfo ni necesito hacerlo, quiero expresar públicamente que no queremos perder al país. No vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, nuestras familias y nuestros hijos. Por eso Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo el próximo 19 de junio”, dijo en declaración a medios de comunicación desde su sede de campaña.

Ahora, a su anuncio, se sumaría Fajardo, pues en entrevista con Caracol Radio en la mañana de este lunes, indicó que: “No sé que tan valiosa sea mi voz en esta etapa. He hablado con Rodolfo en el pasado, nos conocemos. Anoche me llamó y dijo que quería hablar conmigo. Del lado de Petro nadie. Pero tenemos que aterrizar con calma y sabiduría. Yo quiero aportar. Por ahora voy a aterrizar con mucha tranquilidad”.

Te puede interesar: Sergio Fajardo no asistirá al llamado de Petro, dice que es una cortina de humo

Y agregó: “Hay dos niveles de conversación: el de la Coalición donde cada uno debe definir una ruta y hoy vamos a conversar si vamos a poder llegar con una decisión unida”.

Finalmente, Fajardo aseguró que todavía tiene mucho por decir y que podría seguir participando en las elecciones.

“Colombia cambió, no el cambio que representamos nosotros y debemos ver el cambio que ahora lideran Petro y Rodolfo. Tienen una responsabilidad inmensa. Quiero aportar, defendiendo los principios, la decencia y la decencia”.