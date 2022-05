Sergio Fajardo votó en Medellín y mostró el tarjetón

El candidato presidencial Sergio Fajardo por la Coalición Centro Esperanza ejerció su derecho al voto en la mañana de este domingo 29 de mayo cuando se elige al presidente que gobernará al país. El antioqueño estuvo acompañado por los medios de comunicación y un grupo de seguidores. Fajardo votó en el INEM José Félix de Restrepo, en la ciudad de Medellín, en la mesa número 9.

“Así me siento hoy, con fuerza y esperanza. A los voluntarios, GRACIAS; a los integrantes del equipo, GRACIAS; a cada colombian@, GRACIAS. Cada volante que dimos demuestra el amor que sentimos por nuestro país que lleva años esperando que le den su lugar. ¡Vamos a votar!”, dijo.

También puede leer: La respuesta de Sergio Fajardo a su frase: “Yo no inspiro nada”

Y agregó que “llegó el día de reafirmar nuestro compromiso con Colombia, con millones de personas que queremos mirar hacia adelante, sin ataques ni odios, para que la decencia triunfe en las urnas”.

Publimetro El candidato, Sergio Fajardo.

De igual forma, dijo a los medios de comunicación que “no tengo confianza en la Registraduría, lo que ha pasado es muy serio”, haciendo alusión a los escándalos ocurridos en las pasadas elecciones legislativas con el conteo de votos. Sobre el particular, el candidato señaló la importancia de que “los observadores hagan su trabajo, que los jurados hagan su trabajo”, concluyó.

Este martes, 24 de mayo, se volvió a pronunciar escribiendo: “mi discurso no es de violencia ni de ataques. No insulto a alguien para ganar aplausos. La decencia no nos tiene que dar pena, la capacidad de disentir tiene cabida en la política y lo seguiré haciendo hasta el último minuto”.