“Me pareció una boleta”, ‘Juanpis’ González votó por primera vez y lo hizo todo mal

Aunque algunos no le hayan gracia, el personaje interpretado por Alejandro Riaño se ha convertido en una influencia bastante reconocida al momento de hacer sátira y crítica política. Precisamente por eso, ‘Juanpis’ González salió a votar en las elecciones presidenciales de 2022 y demostró, con ejemplos bastante explícitos, todo lo que no debe hacer un votante cuando va a las urnas.

Vea también:

> “Me voy a ir a dormir”: Hernández ante pregunta sobre qué iba a hacer después de votar

En la mañana del 29 de mayo de 2022, ‘Juanpis’ González utilizó sus redes sociales para mostrar cómo fue su primer día de votación. ‘Juanpis’ ejemplifico, con la sátira propia de su creador, todo lo que no hay que hacer al momento de ir a un puesto de votación. Tras refundir la cédula, marcar mal el tarjetón y no dejar votar a su guardaespaldas, González invitó a sus seguidores a que voten, por quien quiera, pero que voten:

Ñámpiras, tengo que admitir que me pareció una boleta salir a votar, pero ni por el piuts voy a permitir que la mamertería de este chochal se quede con el poder. O sea, no. WTF? ¿Ustedes se imaginan este muladar gobernado por esas chandas? I don’t, sorry not sorry. — 'Juanpis' González

¿Qué no puede hacer al momento de votar?

Recuerde que no está permitido usar cámaras o celulares en los puestos de votación mediante el Decreto 318 del 5 de marzo de 2022, a menos que usted esté acreditado como periodista o medio de comunicación y tenga su carné o credencial de prensa a la vista. No significa que la ciudadanía no pueda llevar su celular al puesto de votación, sino que no debe hacer uso de él y prevenir tenerlo a la vista durante su paso por la mesa de votación.

¿Cómo denunciar delitos electorales?

Para denunciar los delitos electorales en tiempo real el Consejo Nacional Electoral cuenta con una aplicación que puede descargar en el celular y se llama CNE Riesgos Electorales. Cuando la descargue es importante que le de acceso a la cámara y a la ubicación, para que la denuncia quede registrada.

La Misión de Observación Electoral (MOE) también habilitó una página web en la que podrá denunciar estos delitos. Se trata de la web Pilas con el voto.

En la aplicación sale un listado de posibles delitos como: Perturbación del certamen democrático, violencia política en razón de género o fraude al sufragante. Usted debe seleccionar el que está observando, carga la evidencia como fotografías o videos y registra el caso.

De esa manera las autoridades estarán alerta de las posibles irregularidades que se presenten antes, durante y después de las elecciones.