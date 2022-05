“Hoy perdieron las gavillas que creían que sería un gobierno eterno”: Hernández ante victoria electoral

Con el 99,52 % de las mesas informadas por la Registraduría Nacional, el candidato por la Liga de Gobernantes, Rodolfo Hernández, superó a Federico Gutiérrez con 5.945.692 votos (28,19 %) y pasó a segunda vuelta el próximo 19 de junio.

Ante su victoria, el ingeniero a través de un en vivo publicado en su cuenta oficial de Facebook y desde su finca en Piedecuesta, Santander que comparte junto a su familia, leyó sus palabras para sus seguidores y les agradeció por elegirlo: “con la votación que obtuvo mi propuesta de gobierno, hoy gana una nación del trabajo, hoy ganó la nación de la honestidad. Hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos que nos han llevado a la situación dolorosa en la que hoy estamos”.

E indicó: “Hoy perdió el país de la politiquería y la corrupción. Hoy perdieron las gavillas que creían que sería un gobierno eterno. Hoy ganó la ciudadanía. Hoy ganó Colombia”.

Posteriormente se refirió sobre el reto que viene para la segunda vuelta que se desarrollará el próximo 19 de junio. “estos próximos días serán decisivos para determinar el futuro del país”.

“Soy consciente de la necesidad de unir a nuestro país en el camino de cambio que hoy se ha hecho evidente y contundente. Y soy consciente de las dificultades que vendrán cuándo asuma la presidencia de la república. No soy ingenuo respecto a las resistencias que habrán frente al gobierno decidido a acabar con la politiquería y la corrupción, especialmente por parte de algunos de los que se han sentido dueños de este país”.

Y finalizó, nuevamente, agradeciendo a quienes votaron por él. “Soy consciente que será el pueblo colombiano quien me acompañe en la defensa de las decisiones que deberé tomar y que será este pueblo quien construirá la victoria en segunda vuelta. A quienes me votaron quiero decirles que no les fallaré y que no descansaré un minuto en el cumplimiento de mi compromiso con todos ustedes”.