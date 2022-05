Con nervios pero sonriente, Rodolfo Hernández madrugó a votar en Bucaramanga

El candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción Rodolfo Hernández le madrugó al voto este domingo y ya ejerció su derecho al sufragio en el Colegio Santander en Bucaramanga. Después el aspirante informó que se irá a su finca en Piedecuesta con su familia a dormir mientras se desarrolla la jornada electoral.

La noche del sábado el ingeniero santandereano le envió un mensaje en redes los colombianos:

“Gracias a todos los colombianos por todo el apoyo, por seguir acá y por hacer parte de la nueva historia de Colombia, los llevo a todos en mi corazón”.

“Es totalmente imposible en un minuto y medio hacer un planteo de solución a los problemas nacionales que estos politiqueros no han resuelto ni en 30 años. Todos los problemas tienen un planteamiento, desarrollo y unas conclusiones. Para que eso sea realmente una herramienta eficaz, se necesitan alrededor de 12 minutos mínimos”, anunció el candidato.

“Fico no es Fico, Fico es Uribe; Fico no es Fico, Fico es Gaviria; Fico no es Fico, Fico es Pastrana”, dijo en su discurso.

Cabe recordar que Rodolfo Hernández Suárez, fue sancionado y posiblemente deberá cumplir cinco días de arresto o pagar una multa de 10 millones de pesos por desacato.

“Sancionar por desacato al señor Rodolfo Hernández Suárez con pena de arresto de cinco días, debiendo advertirse que en atención a la situación de salubridad que se está viviendo a nivel mundial con ocasión a la pandemia por covid-19, y en aras de garantizar y proteger los derechos de raigambre constitucional de mayor entidad como son la salud y la vida, conmutar la misma multa con 10 millones de pesos”, se lee en el fallo.