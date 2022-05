Serán más de 500 los observadores internacionales en las elecciones presidenciales

Para este próximo domingo, 29 de mayo, serán más de 500 los observadores internacionales que velarán por la realización de las elecciones presidenciales. Son 27 organizaciones internacionales que estarán presentes en el país y que le harán acompañamiento técnico y observación electoral a los comicios.

Puede leer: Gustavo Petro reveló el porqué Marbelle lo “odia”

La Registraduría indicó que acreditó al Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos (Cedhus), Grupo Interparlamentario por la Paz en Colombia, International Parliamentarians Congress (IPC), Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina, Taula Catalana por la Paz de Colombia, Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (Clate), Red de Jóvenes Políticos, Ministerio del Interior de Argentina, Casla Institute, Instituto de la Democracia y Elecciones (Idemoe), Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur, Tribunal Electoral de São Paulo, Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad (Iddeco), Observatorio de Asuntos Latinoamericanos de la Presidencia de la Cámara de Diputados de Argentina, Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (Clate), Observatorio Electoral de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Asociación de Juristas de Iberoamérica, INTAL Globalize Solidarity, Frente Amplio de Uruguay, El Órgano Electoral Plurinacional del Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), los dos (2) parlamentarios de Parlasur, así como Transform Europe, el Parlamento Andino, Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, la Fundación Disenso, la organización Leading Legal Initiatives - Ali (Iniciativas Jurídicas Avanzadas) y la Asamblea Nacional del Ecuador.

Las misiones de observación internacional

Así estarán divididas:

● Las que harán observación al proceso electoral, entre ellas se encuentran la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, la International Foundation for Electoral Systems (IFES), Transparencia Electoral, el Centro Carter, la Organización de Estados Americanos (OEA), el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional), la Association of World Election Bodies (A-WEB), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA) y la Misión de Acompañamiento Internacional (MAI).

● Las misiones con carácter técnico que están integradas por especialistas en tecnología, informática y procesos electorales provenientes de diferentes países, en estas organizaciones se encuentran el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), Transparencia Electoral, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter.

El jefe de la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Eladio Loizaga, anunció que tendrán 88 observadores que estarán en 25 departamentos del país acompañando el proceso electoral.

“Auguramos y alentamos a que la población participe masivamente y por sobre todo sin ninguna ansiedad, creemos que el proceso se realizará en un marco pacífico, alentamos también a toda la población y así mismo a los medios de comunicación a que transmitan ese sentimiento de tranquilidad y un llamado a que esto se realice en un marco pacífico y se constituya en una fiesta republicana y democrática y que sea un ejemplo para el continente”, afirmó Loizaga.

Lea también: “Viejo pero fértil”: Rodolfo Hernández responde a las críticas por su edad

Por otro lado, el jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Javi López, indicó que hay un despliegue numeroso de estos observadores en el país que buscan generar confianza al proceso electoral colombiano.

“Nuestros equipos y la Unión Europea trabajarán con más de un centenar de observadores la jornada electoral de este domingo trascendental para el país y el futuro de Colombia. Esperamos con este trabajo de acompañamiento poder verificar, controlar y acompañar un proceso electoral de enorme trascendencia y luego, compartir con el conjunto del país y los electores nuestras observaciones y recomendaciones para fortalecer y generar confianza en un proceso electoral tan relevante para Colombia”, puntualizó.