Gustavo Petro reveló el porqué Marbelle lo “odia”

En medio de las entrevistas que ha dado el candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, en la última semana de la contienda electoral por la presidencia de la República, habló sobre las razones por las que la cantante Marbelle lo “odia”.

La artista, una de las más reconocidas del país, no pierde la oportunidad para criticar fuertemente cualquier cosa que suceda en torno a Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez. Incluso, hay días en los que desde las 6:00 a.m. inicia la arremetida contra cualquier noticia que los relacione.

En medio una entrevista radial, uno de los imitadores con la voz de Federico Gutiérrez le hizo la pregunta: “¿Compraría boletas para un concierto de Marbelle?, a lo que Petro respondió: “La verdad nunca he ido a un concierto de Marbelle. No me gusta”.

Luego siguió diciendo: “Un día te voy a contar porqué Marbelle me odia tanto”. Ante la solicitud de los periodistas que le pedían contara de una vez o si era que tenían que buscar en Google. Pero, Petro les dijo que no lo conseguirían en el reconocido buscador.

“No está Gooogle. Te fregué. Mejor dicho, para encontrarlo en Google hay que hacer una investigación detalladita. Uniendo unas piezas con otras. Tiene que ver con una investigación policial”, confirmó el candidato en Tropicana.

Sin embargo, no dio más detalles de la investigación policial a la que hace referencia y que sería el motivo de los constantes insultos y cuestionamientos que la cantante vallecaucana escribe a través de su cuenta de Twitter.

Hasta el momento, la cantante no se ha referido a la razón que hizo referencia Gustavo Petro y que sería el motivo por el cual cada mañana, cuando se encuentra con alguna situación de la campaña, reacciona de inmediato.