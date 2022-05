Hombre golpeó brutalmente a su expareja, sin importar que tuviera a su hijo en brazos

En un video captado por una cámara de seguridad quedó registrado la brutal agresión de un hombre a su expareja, sin importar que la mujer tuviera a su hijo en brazos. El hecho ya ha despertado una fuerte indignación y piden a las autoridades que hagan justicia.

El caso sucedió en aparentemente en Bogotá, una noche en la que el agresor llegó hasta la casa de su víctima en un taxi para dejar al hijo que ambos tienen, de tan solo tres años. La mujer salió a la puerta de la vivienda para cargar a su pequeño, cuando el hombre se bajó del vehículo y le dio un golpe en la cara.

“Llega y me golpea la cara, me hala el cabello, me tira al piso, no le importó que yo tuviera al niño alzado”, dijo a Noticias Caracol la mujer de 28 años que hoy teme por su vida y la de su familia.

Una sobrina de la mujer, menor de edad, que estaba con ella en ese momento, presenció el hecho y también resultó agredida por el sujeto.

Al día siguiente de los hechos, el agresor llamó a la mujer y la amenazó. “Me hace una llamada y me dice que si no aprendí la lección, que él vuelve y me la repite”, contó la víctima.

Durante el 2021 murieron a 622 mujeres a manos de hombres o de exparejas, según el Observatorio Colombiano de Feminicidios.

Por eso la mujer lanzó un SOS para que la protejan y hagan justicia.