¿Para cuándo perdón a jóvenes mutilados por el ESMAD?: Bolívar a Luis Ernesto Gómez

Las campañas presidenciales se acomodan de cara a las elecciones del próximo domingo 29 de mayo, en donde los colombianos y colombianas elegirán al siguiente presidente del país. Este lunes 23 de mayo un nuevo apoyo llegó a la campaña del candidato Gustavo Petro y las reacciones no se hicieron esperar.

El nuevo apoyo llegó directamente luego de su renuncia a la Alcaldía de Bogotá, por parte del ex jefe de gabinete de la alcaldesa Claudia López y anterior secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.

El hombre presentó su apoyo luego de anunciar que se iba de la Alcaldía de Bogotá, pero no expresó sus razones en el instante, sino horas después, cuando por medio de sus redes sociales anunció su adhesión oficial a Petro, candidato del Pacto Histórico que encabeza las encuestas de intención de voto.

“Es hora de escoger la confianza sobre el miedo. Tenemos una semana para que el cambio y la esperanza ganen en primera vuelta. El verdadero cambio solo es posible si estamos todos unidos”, dijo por medio de sus redes sociales Gómez.

Sin embargo, su aterrizada en el Pacto Histórico no cayó bien del todo, ya que una de las figuras más pronunciadas de este movimiento, el senador electo Gustavo Bolívar, se declaró en su contra porque, según afirmó, Gómez “le tiró el ESMAD a los jóvenes” en las pasadas manifestaciones del año 2021.

Sus reclamaciones se remontan a las movilizaciones del Paro Nacional del año pasado 2021, cuando miles de jóvenes salieron a las calles para hacer reclamaciones en contra del gobierno de Iván Duque. “Luis Ernesto: maltrataste a los jóvenes. Les tiraste el ESMAD. Los igualaste a paramilitares. Les debes una disculpa”, fueron las palabras del senador en sus redes sociales.

Además, el congresista exigió nuevamente unas disculpas para los jóvenes este martes 24 de mayo por parte del entonces secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá. “Quien no está con los jóvenes que luchan por educación y oportunidades, no es mi amigo. Solo serás un compañero. No dije todo, pero por lealtad con Petro:(emoticón callado)”, escribió el congresista.