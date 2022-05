Atraco con disparos al aire en playa de Cartagena

En las playas de Marbella, en Cartagena que este martes 24 de mayo se presentó un violento asalto que incluyó varios disparos. El hecho ocurrió hacia las 11 de la mañana cuando el parrillero de una moto se bajó en la Avenida Santander, caminó hacia la arena y ubicó a una pareja de turistas, quitándoles celulares y una cadena avaluada en 3 millones de pesos.

Al parecer los ladrones estaban siguiendo a sus víctimas desde un supermercado.

El reporte indica que solo un carpero intentó defender a los turistas, sin embargo, el antisociales realizó dos disparos al aire para ahuyentarlo.

“Me hizo dos tiros, eso nunca se había visto aquí, esta playa se ha caracterizado por ser muy tranquila pero ya empezaron a perratearla los delincuentes porque no se ve la Policía. Y lo que menos queremos es que ocurra una tragedia como la del fiscal paraguayo en la isla, necesitamos que la fuerza pública garantice la seguridad en Marbella y en todas las playas de Cartagena”, manifestó el operador turístico al diario El Universal.

Los carperos, vendedores, masajistas y demás trabajadores de la zona hicieron un llamado a la Alcaldía de Cartagena y a la Policía Metropolitana para reducir la criminalidad y los robos en esta zona turística.

“Marbella antes no era turística, aquí venían solo los cartageneros, pero últimamente también están llegando visitantes de otras ciudades y países. Nuestro deseo es que sigan viniendo, pero casos como el de ayer siembran miedo y ahuyentan a los turistas. Si no hay bañistas no tenemos nada que llevar a nuestras casas, por eso le pedimos a la Policía que tenga presencia permanente”, concluyó un integrante del sector turístico.

También salió a relucir que tras revisar las cámaras de seguridad del sector encontraron que la placa de la moto no existe en los registros del tránsito distrital.

