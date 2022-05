“Menos mal aceptó que no inspira nada”: dicen a Fajardo por declaraciones en debate

En medio del debate de candidatos presidenciales que se desarrolla desde los medios de comunicación El Tiempo y Semana el candidato Sergio Fajardo está siendo criticado en redes sociales por sus palabras puntuales acotando que “no inspira nada”.

También le puede interesar: “Algunas empresas y entidades están presionando a sus trabajadores por el voto en Barranquilla”: MOE

Sus palabras fueron mencionadas tratando de hacer entender que él no inspiraba miedo ni odio en las calles, como, según él, otros candidatos sí lo hacen. “Voy a hacer una confesión muy grande, yo nunca he estado amenazado, nunca he amenazado a nadie, nunca ando agrediendo a las personas (...) Yo reparto volantes, no tengo un Ejército al lado para que me proteja, yo no inspiro miedo, no inspiro rabia, no creo que el miedo y la rabia sea lo que necesita nuestro país. (...) Yo no inspiro nada, yo soy una gran amenaza por Colombia porque precisamente no me muevo entre el miedo y la rabia, no hago pactos con corruptos”, fueron las palabras del candidato.

Como es notable, la frase está fuera de contexto en medio del debate y pareciera que sus palabras no estaban conectadas con las ideas que estaba exponiendo. Sin embargo, en redes sociales sus palabras le ha cobrado varias críticas. Usuarios comentan al candidato dando uso de razón a sus mismas palabras diciendo que “no inspira nada”.

También le puede interesar: “Esta época electoral trae a colación violencia de los años ochenta”: experto

“Quizás fue sin culpa, pero Sergio Fajardo acaba de decir: YO NO INSPIRO NADA No, papi, no hacía falta un mea culpa tan fuerte”, fue uno de los comentarios que recibió. “Menos mal que Fajardo aceptó que no inspira nada”, acotó otro usuario.

El candidato también se refirió a diferentes propuestas de su política de Gobierno como la creación de un Ministerio de las Mujeres, que permita promover políticas de igualdad y proporcione un enfoque diferencial para las mujeres, reconociendo el carácter machista de la sociedad actual colombiana.

Al debate asistieron los candidatos presidenciales Federico Gutiérrez, más conocido como ‘Fico’, Sergio Fajardo y Gustavo Petro. Los temas que se han tratado en el debate tienen que ver con la política de negociación con grupos armados ilegales y combate de los mismos, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, la política migratoria.