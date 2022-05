“Francia va a gobernar a Colombia”: Gustavo Petro

Durante el más reciente debate dirigido por El Tiempo y Semana, los candidatos debieron responder a una pregunta sobre la existencia del machismo en Colombia y el candidato a la presidencia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro fue contundente en su respuesta y dijo que Francia va a gobernar a Colombia.

“El hecho simple que aquí tengamos cuatro candidatos hombres en las primera encuestas es porque esta sociedad es machista, es patriarcal y lo es en la derecha, y lo es en la izquierda y lo es en los movimientos nuevos y en los viejos. Es machista”, dijo el candidato.

Luego, agregó que “nosotros tratamos de corregir. Eso no es fácil. Pero, lo tratamos de corregir. No vamos a hacer, ya hicimos. Presentamos en la historia de Colombia la primera lista cerrada y cremallera que permitió que decenas de congresistas fueran elegidos, la mitad mujeres. Ese es un hecho histórico de 50 congresistas, 25 son mujeres más o menos”.

Después se refirió a su fórmula vicepresidencial. “Pusimos aquí, en la consulta, una vicepresidenta negra, humilde de origen, que va a gobernar a Colombia también”, puntualizó.

Por su parte, Federico Gutiérrez, contestó diciendo que “hay mujeres brillantes en todo el país, en todas las áreas, en la política, en el periodismo, en todas las carreras. Yo si quisiera que las mujeres participen más de la política. Yo creo que existen los liderazgos suficientes para que puedan tener cargos de dirigir el país, desde el primer lugar como la Presidencia. Creo que falta también que aparezcan esos liderazgos que sí existen”.

Luego Gutiérrez agregó que “creo que es importante abrir los espacios. Yo no soy de los que creo que ese tema de la ley de paridad, que porque toca y por la ley, no. Es por las capacidades de nuestras mujeres. Cuando fui alcalde más del 55% de los cargos de nivel directivo fueron ocupados por mujeres, pero por su talento, por sus capacidades, porque eran las mejores. No porque simplemente lo dijera una ley”.