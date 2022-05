Quintero: “¿Cómo explicarle al mundo que en nuestro país es más grave arrancar un carro en primera, que robarse 70 mil millones?”

Este lunes, 23 de mayo, Daniel Quintero, alcalde suspendido de Medellín por su presunta participación en política a favor del Pacto Histórico de Gustavo Petro, publicó un nuevo mensaje a través de su cuenta de Twitter en el que se hace un par de cuestionamientos, en relación a su visita en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“¿Cómo explicarle al mundo que en nuestro país es más grave arrancar un carro en primera, que robarse 70 mil millones? ¿Pedir un cambio para un país arrasado por la miseria, que matar a 83 jóvenes en medio de las protestas? #SOSColombia”, escribió.

El alcalde suspendido viajó a Estados Unidos para visitar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde buscará la forma de lograr apoyo para poder retomar su cargo y volver al mando de la Alcaldía de Medellín.

“Vamos a estar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también con algunos congresistas demócratas, con algunas organizaciones internacionales que nos van a recibir en este proceso”, dijo a Blu Radio Quintero.

Además, continúa afirmando que no se le ha vencido en juicio. “Es un tema en el que ni siquiera hay juicio, en el que ni siquiera hay derecho a la defensa por supuestamente haber participado en política, es decir, dicho por quién voy a votar, yo no he dicho eso, lo importante en general es que haya un juicio justo”.

Este viaje a Estados Unidos ha sido criticado por abogados y politólogos, según El Colombiano, ya que consideran que es innecesario porque la solicitud de las medidas cautelares se podían hacer de manera virtual.

Además, pocos días antes del viaje, Quintero anunció una vaca, una colecta de dinero virtual, con el objetivo de reunir 200 millones de pesos, que dijo eran para financiar su defensa jurídica, que incluye este viaje.