Cancelan clases en colegio por presunto panfleto del Clan del Golfo en Atlántico

Un panfleto, que circuló por redes sociales en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico generó pánico en la institución educativa Francisco Javier Cisneros en esa población, esto motivó a los padres de familia a no enviar a los estudiantes a la jornada escolar de este lunes.

Se lee en el panfleto: “Nos comunicamos a toda la institución cisnerista para hacer público que el día de mañana haremos un atentado contra la institución, no más el asesinato indiscriminado que llevamos sufriendo por parte del Clan del Golfo y si las autoridades no hacen nada nos veremos forzados hacer algo para su reacción, si para las 8:00 de la mañana no liberan a alias “mammon” haremos un baño de sangre”.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana, general Luis Carlos Hernández, informó que se investiga la autenticidad de la amenaza del ‘Clan del Golfo’, a través de las redes sociales, contra la comunidad educativa del Colegio Francisco Javier Cisneros, donde exige la liberación de uno de sus integrantes alias ‘Mamón’.

El contenido finaliza con la imagen de una calavera.

El alto oficial anunció que se reunirá con el rector del Colegio con las autoridades del municipio e hizo un llamado a la ciudadanía para interponga las denuncias respectivas.

“Esta clase de pasquines genera zozobra, tal como sucedió en la falsa amenaza contra la Universidad del Norte. El llamado a los estudiantes es para que retomen las clases”, indicó el General Hernández Aldana

Al respecto, el rector Wilman Pérez Benítez, envió una comunicación a los padres de familia en la que cancela las clases.

“La rectoría de la institución, para la protección de tod@s, solicita abstenerse de enviar a los estudiantes en el día de hoy a la institución hasta tanto las autoridades no aseguren la conveniencia de regresar a los claustros, una vez se verifique la fidelidad de un mensaje comenzó a circular por las redes en el que se amenaza la seguridad de la institución Cisnerista”.

Tras estas amenazas, la institución educativa cerró sus puertas ese lunes. Se desconoce si esta cancelación continúa el resto de la semana.

