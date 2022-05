El ‘Reto Mompox’ será un gran impulso para la economía local: Dumek Turbay

Durante este fin de semana se realiza en Mompox el evento deportivo que reúne a los amantes del ciclismo y el atletismo en un solo lugar y Dumek Turbay, que recibió el título de hijo adoptivo de esta población, ha sido su principal promotor.

El exgobernador de Bolívar, que entregó su cargo en 2019 a Vicente Antonio Blel, no ha dejado de pensar en un solo día en Mompox, este municipio bolivarense que lo acogió como propio. Por eso desde que dejó la Gobernación ha seguido muy de cerca varios de los proyectos que se han impulsado en la región.

De hecho, él ha sido la cabeza de varios de estos, como el ‘Reto Mompox Corriendo y Rodando’, que tiene lugar este 21 y 22 de mayo y que servirá para impulsar la reactivación económica de este Distrito Especial.

“El cariño y la gente en Mompox me ha cautivado. Yo vivo impresionado del carisma de los momposinos, por el don de gente, por la amabilidad, por el deseo de ser buenos anfitriones y, sobre todo, por el deseo de agradecer lo que de alguna manera en la administración pública pudimos hacer”, contó el exgobernador a Publimetro.

Uno de los principales incentivos que recibe a diario para continuar desarrollando proyectos en este lugar es el reconocimiento de los pobladores a “los esfuerzos que se hacen”.

Enamorado de Mompox

Turbay recordó que su amor por este pequeño pueblo de Bolívar se remonta a su niñez. “La primera vez que fui a Mompox fui con mi papá, estando pequeño, tenía como 11 años. Y para esa época ya era un enamorado de la historia. De ahí en adelante me enamoré de Mompox y descubrí su importancia histórica y de su gente, de la gesta liberadora. Eso me hizo admirar más a esta comunidad. Más allá de su arquitectura, de sus iglesias, de su belleza, Mompox en la vida de este país ha jugado un papel fundamental y creo que no ha sido reconocida como tal”, señaló.

Por eso se ha empeñado en devolverle al municipio esa vitalidad que con el paso del tiempo perdió. “Como gobernador quise que Mompox tuviera ese protagonismo y hemos logrado posicionar a este pueblo no solo con las obras que teníamos, sino con las obras que proyectamos y que le recomendamos al actual gobierno departamental para que fuera prioridad en la agenda de Gobierno”, dijo y agregó que está “muy contento con lo que está pasando, impulsando alternativas distintas, ahora con este turismo deportivo, dándole impulso a este evento”.

Reto Mompox

Precisamente, uno de los proyectos más recientes en los que trabajó es el ‘Reto Mompox’, que se desarrolló junto a Fontur y que contó con el apoyo de la Gobernación de Bolívar, Iderbol, y otras entidades.

“Este evento será un gran impulso para la economía local. Para los hoteles, restaurantes, para joyeros, vendedores de artesanías, de vinos, de quesos, para el comercio en general”, dijo, recordando que el turismo deportivo también es clave para la reactivación económica del país. “El 90 % de los inscritos nos expresaron que no conocen a Mompox, entonces es una bella oportunidad”.

Dumek Turbay se lanzará de nuevo a la Gobernación de Bolívar

En primicia, Dumek Turbay le contó a Publimetro sobre sus intenciones de volverse a lanzar a la Gobernación de Bolívar. “Yo tengo la ilusión de volver a aspirar a la Gobernación de Bolívar. Creo que después de haber sido gobernador por cuatro años, y de haber descansado este tiempo, es el momento propicio para seguir trabajando por los bolivarenses. Ese es mi proyecto en el futuro cercano, esperando que Dios me dé la bendición y que la gente me apoye”.