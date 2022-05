Jorge Enrique Abello salió a defender a Egan Bernal por apoyar a Federico Gutiérrez

Egan Bernal comunicó públicamente este 18 de mayo que su voto para las próximas elecciones presidenciales será por Federico Gutiérrez. Tras esta noticia los comentarios a favor y en contra de su decisión no se hicieron esperar. “Mi voto de confianza es para @FicoGutierrez, teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio...”, mencionó el ciclista en sus redes sociales.

Santiago Alarcón fue uno de los actores que se tomó el tiempo de responderle al deportista " Pues yo sí celebro que tenga la valentía de dar su opinión en público. No comparto su decisión pero mi admiración por @Eganbernal sigue intacta.”, pero no ha sido la única figura pública que se ha pronunciado al respecto, porque para muchos es controversial que figuras como Egan Bernal se manifiesten públicamente frente a sus ideologías políticas por lo que representan en su área.

Por esto, el también actor Jorge Enrique Abello decidió pronunciarse en redes sociales “Por cierto, @Eganberna puede votar por quién le de la gana, de eso se trata la democracia. Si no está de acuerdo con él, fácil; vote por quien usted considere más indicado y así respetamos la democracia y no irrespetamos a quien piensa diferente.”, dichas palabras fueron bien recibidas por los usuarios de Twitter, replicando el llamado a la tolerancia, al respeto y a poder decidir libremente.

Durante los próximos días y estando cada vez más cerca de las elecciones presidenciales, más figuras públicas se estarán pronunciando sobre quién será el próximo candidato que llegará a la Casa de Nariño.