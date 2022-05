‘Pista segura’ hará parte del Baum Festival en contra del acoso y abuso sexual a las mujeres

La celebración de una de las fiestas electrónicas más grandes del país se vivirán este próximo 20 y 21 de mayo en Corferias, Bogotá. La comunidad electrónica y los más de 40 mil asistentes se reunirán para bailar durante horas bajo los beats de Adam Beyer, Ellen Allien, Ben UFO, Digitalism, Anna, Stephan Bodzin, Dax J, Jan Blomqvist, Booka Shade y más.

Serán cinco escenarios los que reciban a los ravers durante el fin de semana que, dentro de las novedades, contará con un espacio para el jazz y sonidos más apacibles, donde le realizarán un homenaje en vida al jazzista colombiano, el maestro Antonio Arnedo.

Alterno a esta innovación, Échele Cabeza, un proyecto que busca generar y difundir información sobre Sustancias Psicoactivas (SPA) para la reducción de riesgos y daños, hará presencia en la zona para no solo evaluar las sustancias y brindar un punto de hidratación limitado con agua a los asistentes (desde las 5:00pm hasta las 12:00pm), si no también contar con un espacio de primeros auxilios.

De igual manera, la Secretaría Distrital de la Mujer tendrá un espacio físico en Corferias y una Línea Púrpura habilitada para atender casos e inquietudes relacionadas con la seguridad de las mujeres en el Festival.

Por ello, este jueves 19 de abril, en el bar Videoclub la entidad se reunirá junto al colectivo Insurgentes para llevar a cabo el conversatorio “Hablemos sobre espacios seguros en la pista de baile” moderado por Nathalia Guerrero del medio feminista Manifiesta.

“Es importante hablar sobre espacios seguros en las fiestas porque nos permite prevenir y atender adecuadamente violencias que se presentan en ellas constantemente. La seguridad en estos espacios se trata más del cuidado colectivo y del reconocimiento de esas violencias sistemáticas que de una restricción o persecución a las y los asistentes. Tenemos que entender que no existen los espacios completamente seguros pero eso no significa que no podamos pensar en reducción de riesgos, capacitación y sensibilización de quienes estamos en estos espacios”, aseguró Luisa Uribe de Resident Advisor.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, durante lo corrido de este año, en Bogotá ya se han reportado 585 víctimas de delitos sexuales, cifra que representa un aumento del 8,9 % en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se recibieron 537.

Del total de las denuncias el 36.06 % tuvieron como afectados a menores entre los 0 a 13 años. El 17,92 % corresponden a 99 víctimas entre los 14 y los 17 años. 74 casos son de jóvenes entre los 18 y 26 años, 52 a adultos entre los 27 y los 59 años y en 136 casos no se tiene determinada la edad de las víctimas.

Si eres víctima de violencia de género en Colombia, denuncia y recibe acompañamiento en las líneas de atención:

Fiscalía: Línea 122 - 018000919748 - denunciaanonima@fiscalia.gov.co

Línea de emergencia: 123

Vicepresidencia y Consejería presidencial para la equidad de la mujer: Línea 155

Ruta de atención en los 37 almacenes Justo y Bueno del departamento

Sisma Mujer: 314 7709729 - 315 8942140 / asistentelitigio@sismamujer.org - asistentenoviolencias@sismamujer.org

Red Nacional de mujeres: Aplicación Ellas App (Google Play, App Store)

ICBF: Línea 141

Línea Púrpura: 018000112137