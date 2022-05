“Leo la carta y en ningún momento obligamos a que se vote por algún candidato”: gerente de Colanta

El gerente de Colanta, Sergio González, habló con Blu Radio sobre la reciente polémica de una carta enviada a proveedores y compradores de la empresa de lácteos, para que considerarán su voto en las elecciones del próximo 29 de mayo y que en su contenido habría un discurso en contra del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro.

“Yo leo la carta y veo que en ningún momento estamos obligando a que se vote por algún candidato específico. Simplemente estamos haciendo una invitación a que cumplamos con el deber constitucional de salir a votar el 29 de mayo. Esto es una carta como respuesta a unas inquietudes que nos han presentado los cooperados, recordemos que Colanta es una cooperativa cuyos dueños del negocio somos 10.000 personas, me incluyo yo porque somos trabajadores y productores de leche, campesinos pequeños y medianos”, dijo González.

Respecto a la decisión de enviar esta misiva que fue remitida desde el correo electrónico comunicacion@colanta.com.co, aseguró que fue una decisión de gerencia y contó con la autorización de la junta de administración: “es a nombre personal, usé los canales que tenemos dentro de la cooperativa porque son los que habitualmente utilizamos para comunicarnos. Inicialmente no lo hicimos como un tema político, sino como un tema de invitación a una palabra que utilizamos ahí que es sensatez, para contribuir con el electorado”.

Sergio González señaló que esta carta no es en contra de Gustavo Petro, ni tampoco invita a votar por Federico Gutiérrez: “los colores (de la misiva) no son los apropiados. Yo le mostré a los periodistas de la cooperativa un borrador para que hagan una diagramación y ellos incluyeron unos colores que obviamente son generales, no apropiables para nadie (...) Hay unos colores, sí, pero el texto de la carta como tal es el que tiene un mensaje, solamente, para invitar a cumplir con un deber”.

Uno de los puntos que también llamaban la atención de esta carta, era la frase “Colombia: un país en orden y con oportunidades”. Esto, correspondería a uno de los lemas de la campaña de Federico Gutiérrez.

“Puede ser una coincidencia o porque verdaderamente nos gusta. Yo digo, ¿Quién no quiere seguridad, orden y oportunidades en el país? Yo respeto a la gente, lo que digo es que todo el mundo tiene el derecho a interpretar como quiera. Yo en la carta esboce los puntos que yo veo que los candidatos tienen e imaginan en común. E hice una serie de puntos y señale cuatro que como cooperativa nos interesan: respeto a la propiedad privada, libertad de empresa e iniciativa privada y protección y preservación del medio ambiente”, aseguró el gerente de Colanta.

Sergio González aseguró que no va a haber represalias para aquellos trabajadores o proveedores que voten por Gustavo Petro: “todo el mundo tiene derecho a invitar. ¿Cuáles represalías? si nosotros necesitamos la leche que ellos producen en sus fincas. Aquí no hay sesgo político. Nadie puede decir que el gerente de Colanta lo haya llamado a obligarlo a que tiene que votar por tal persona”.