La secretaria de Gobierno y mano derecha de Quintero se enfrentó al nuevo alcalde (e) de Medellín

En las redes sociales circula un video en el que María Camila Villamizar, nombrada como secretaria de Gobierno después de la salida de Esteban Restrepo, principal escudero de Daniel Quintero, quien renunció a su cargo para liderar la campaña del Pacto Histórico en Antioquia; se enfrentó al nuevo alcalde encargado, Juan Camilo Restrepo, durante el primer encuentro con el gabinete.

La cucuteña, al igual que el resto de secretarios llegó vestida con una camiseta blanca que tenía la foto de Quintero en el pecho, cuando tomó la palabra dijo que: “este es un gabinete que ha venido trabajando por la Medellín Futuro, por nuestro alcalde Daniel Quintero, para que vuelva lo más pronto posible. Este gabinete está comprometido con la ciudad”.

Después, con voz entre cortada, agregó: “yo me siento absolutamente orgullosa de cada uno de ustedes. De verdad estoy muy emocionada”. En ese instante cuando parecía que el nudo en la garganta no la dejaba hablar, sus compañeros la aplaudieron.

Una vez retomó y levantando el tono de la voz dijo: “esto muestra el liderazgo de nuestro alcalde Daniel Quintero, lo que nos ha inspirado, lo que nos ha movido a ser y estoy segura que si él estuviera acá, estaría muy orgulloso de este gabinete”.

Ya con las lágrimas en los ojos se volteó y mirando al alcalde encargado le dijo: “esta es la representación de Daniel Quintero, de lo que tanto nos han criticado, de lo que nos han querido arrebatar. De lo que su partido que usted representa perdió. Que la democracia y la ciudadanía le dijo no”.

En ese momento Restrepo le pidió respeto, por lo que los demás secretarios empezaron a decir al unísono: “¡Daniel se queda!”.

“Le pido respeto, yo los he escuchado. Perdóneme doctora María Camila, yo me mantenido las maneras. Yo no represento ningún partido político, para que le quede claro”, dijo Restrepo.

Luego la secretaria de manera altanera le dijo: “querían tener lo que perdieron por democracia y eso es lo que usted representa hoy acá”. Restrepo intentó retomar la palabra y Villamizar gritó: “¡Gabinete gracias! ¡Los amo, marica, los amo!”.