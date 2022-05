Pegó hoja de vida de su hija en su taxi y logró varias ofertas de trabajo

8. No juzguen a los demás conductores: Traten de restarle importancia a detalles de los demás, como si escuchan música muy fuerte o si los han rebasado Foto: Getty Images

El caso de un taxista se ha hecho viral en las redes sociales luego de que logró que le llovieran ofertas de trabajo a su hija por una innovadora estrategia de promoción.

El caso se dio en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, cuando una mujer tomó una foto de un cartel al subirse a un taxi y la compartió por medio de una plataforma para conseguir trabajo en la web.

También le puede interesar: Eclipse lunar 2022: horario y lugar donde puede ver en vivo la Luna de Sangre

El caso fue compartido por Mia Raffaella da Costa Piazza, que fue la usuaria que compartió por medio de la página web LinkedIn una foto de un hoja en la que una mujer que buscaba trabajo. Precisamente, el taxi al que se subió es el del papá de la joven a punto de graduarse de la universidad.

El hombre compartió en la parte trasera del asiento del copiloto de su taxi la hoja en la que su hija, Nazarema Ledesma, pide trabajo ad portas de graduarse en la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de la Matanza.

La joven de 23 años dijo que se encontraba haciendo la pasantía anual en la Fiscalía No. 13 del Poder Judicial de la Matanza y que buscaba trabajo, aportando, además, su número y correo de contacto.

Nazarena buscó el nombre de la mujer que la ayudó y tomó la foto que la catapultó al mercado laboral, para poder agradecerle.

También le puede interesar: Al ritmo de ‘Mujeriego’ sacaron canción en apoyo a campaña de Gustavo Petro

“Hola Mia ¿cómo estás? Soy Nazarena, la chica del cartel del taxi que compartiste hace unos días. No quería dejar de agradecerte el hecho de que te hayas tomado el tiempo de sacarle foto y publicarlo. Me ayudó muchísimo, me hablaron varias personas y tengo un par de entrevistas pactadas. ¡Gracias!”, es el mensaje que le dejó la joven a la mujer.

El actuar del hombre fue halagado por muchos. “Nuestros mejores publicistas son nuestros padres, de eso no tengo dudas”, fue uno de los cometarios. “Este es el verdadero poder de las redes sociales. Felicitaciones por la iniciativa, le cambiaste la vida a alguien y eso es MUCHÍSIMO”, dijo otro usuario de las redes sociales.