“Estaba tan querido Petro anoche en Semana que casi me convence de votar por él”: Álvaro Uribe

En la recta final de la campaña presidencial de la primera vuelta, que se realizará el próximo 29 de mayo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre la más reciente entrevista que le concedió Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico.

A través de su cuenta de Twitter, Uribe sorprendió a sus seguidores con su más reciente mensaje en el que escribió: “Estaba tan querido Petro anoche en Semana que casi me convence de votar por él. Estaba reencarnado”.

El mensaje ha generado múltiples reacciones, entre las que están: “El centro democrático me va sacar al dotor Uribe por estás declaraciones”, “Con que se vaya del país y disfrute de su pensión lo más lejos que pueda y no vuelva estamos bien!!!”, “Creo que se tiene que ir preparando para que lo llame Presidente Petro”.

Otras de las respuestas de las ciudadanas son: “Cuidado con el discurso del “sr de las bolsas”... ¡Yo ya aprendí a desconfiar de los exchavistas que posan como socialdemócratas moderados, reconvertidos, reciclados, pero que esconden sus cartas y sus verdaderos colores!”, “Definitivamente ustedes en la vida real se aman. No me queda la menor duda. Que se maten el restos del país per ustedes se aman”.

Lo cierto es que a más de uno el mensaje le produjo risa: “buena por esa mi viejito amado, lo de viejito es por el inmenso cariño, porque yo soy más vieja que usted...me hizo reír”, “Primera vez, que sin chistes de humor negro y sin humillar a alguien, uno de derecha me hace reír...Jajajaja”, “Ay Presidente Uribe, ud es lo máximo. Saca tiempo hasta para los sarcasmos”.