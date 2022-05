“Tacan burro si creen que me voy a atemorizar ante las amenazas”: alcalde (e) de Medellín

El alcalde encargado de Medellín, Juan Camilo Restrepo, se posesionó este jueves ante el anuncio del presidente Iván Duque el 11 de mayo “durante el periodo que corresponda”.

Restrepo habló con Caracol Radio sobre su nueva gestión, luego de ser Alto Comisionado para la Paz del gobierno de turno, e indicó que ha recibido amenazas por su nombramiento. “Hace 12 horas en las redes sociales, no solo contra mi, contra mi esposa, contra mi hijo de 2 años y medio, y lo han hecho con temas puntuales. Pero como dicen en Antioquia ‘tacan burro’ si creen que me voy a amilanar ante las amenazas. Las adversidades son las que forjan el carácter de los líderes. De manera que con Dios y de la Fuerza Pública vamos a continuar esta tarea”.

Su mandato transcurre en medio de polémicas por la suspensión temporal del alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, por parte de la Procuraduría General, por presunta participación en política, luego de que publicara un video en sus redes sociales abordo de un vehículo y afirmando que “el cambio...es en primera”.

Quintero, en medio del plantón convocado en la plazoleta La Alpujarra, en el centro de Medellín el pasado 11 de mayo, salió a la terraza de la Alcaldía para decirle a la ciudadanía que luchará por mantenerse en su cargo e instó a iniciar una “resistencia democrática, pero una resistencia pacífica”.

Ante esto, el alcalde (e) de la ciudad, le dijo al mismo medio radial que “no hay mayor alimento para un servidor público que la alegría y el cariño que la gente le expresa a uno. Ayer me fui a posesionar y cuando llegué entre caminando. Sentir el cariño de los funcionarios me anima. Hablé con varios funcionarios sobre mi interés de trabajar. Hablé con varios empresarios y me voy a seguir reuniendo con funcionarios de este territorio, con este espíritu vengo a gobernar en Medellín. No voy a ser una figura decorativa”.

Para sector de la ciudadanía está decisión es inconstitucional pues según el Artículo 106 de la Ley 136 de 1994, para estos casos se debe designar un alcalde sustituto del mismo movimiento y filiación política del titular, que debe salir de una terna que presente el mismo movimiento.

