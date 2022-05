Mujer embarazada de gemelos recibió disparo en la cabeza; habría sido su pareja

Confusos hechos tienen entre la vida y la muerte a una mujer en la ciudad de Barranquilla, tras el ataque de su propio compañero sentimental, que la habría herido en medio de una discusión.

Este caso tiene consternada a toda la comunidad barranquillera, ya que la mamá de la víctima reveló detalles del caso que indicarían que este hombre habría herido a la mujer en medio de discusiones de pareja.

El hecho se presentó en el barrio El Bosque, en la Calle 80 con Carrera 7H, al suroccidente de la ciudad. La mujer, Yuliza Polo Correa, habría sido herida en medio de confusos hechos por su pareja, que responde al nombre de Gregory Alejandro, según reportó El Heraldo.

Al parecer, el hombre se encontraba manipulando un arma de fuego en la tarde de este jueves 12 de mayo, junto a la mujer embarazada de gemelos, la cual terminó herida en la cabeza por un impacto de bala.

La madre de la víctima, Ángela Correa, pidió al hombre que respondiera por los hechos, pues este huyó luego de que la mujer entró en estado crítico por el impacto de bala. De igual manera, la progenitora de la mujer comentó que el hombre y su hija habían tenido una discusión recientemente.

“Yo estaba durmiendo cuando escuché los gritos de los vecinos pidiendo auxilio, por lo que salí y vi cuando él iba llevando a mi hija malherida”, narró la mujer sobre lo sucedido en medio del angustiante momento en que se enteró de la situación.

Además, Correa dejó entrever que su hija y este sujeto no estaban en muy buenos términos y presuntamente, su hija habría recibido maltrato por parte de él. “Ellos anoche pelearon, y yo la regañé esta mañana porque habían dicho que él le había pegado, pero ella me dijo que no creyera esas cosas”, fueron sus palabras.

De igual forma, la madre comenta que el presunto responsable de estos hechos podría estar fugado, puesto que tras dejarla en la Clínica Adelita de Char no se ha vuelto a saber nada más sobre él.