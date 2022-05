“La procuradora no quiso dar la cara, nos mandaron un asesor”: Quintero frente a sede de la entidad

Este viernes, Daniel Quintero Calle llegó hasta la sede de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá, misma entidad que el 10 de mayo anunció la suspensión temporal de su cargo y la apertura de una investigación preliminar, por su presunta participación en política, luego de que publicara un video en sus redes sociales abordo de un vehículo y afirmando que “el cambio...es en primera”.

Quintero llegó junto a su esposa, Diana Osorio, para ser notificado de la suspensión de su cargo como alcalde. Lo acompañaron también batucadas, políticos como Mafe Carrascal, María José Pizarro, Hollman Morris y Alex Flórez, además de simpatizantes que llevaban pancartas con mensajes escritos como “Daniel se queda”, “Colombia te apoya” y “No al golpe de estado en Medellín”.

Simpatizantes de Daniel Quintero, alcalde de Medellín, se manifiestan contra su suspensión del cargo en le Procuraduría Foto: Juan Pablo Pino - Publimetro

Durante su declaración frente a la entidad, indicó que: “acabo de notificarme en la Procuraduría, porque ni siquiera lo habían hecho. No nos habían dado la oportunidad de defensa. He venido con mi abogado, Héctor Alonso Carvajal, quien en solidaridad, Gustavo Petro me ha puesto y me ha recomendado para que defendamos la democracia”.

Acto seguido indicó que ha conformado un equipo jurídico, también internacional. “Hoy vamos a presentar alegatos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, que va a mostrar cómo la procuradora se alió con el gobierno nacional en una misma línea política, del mismo partido, para poder sacar a los líderes que hacen parte de otra orilla ideológica. Y cómo violaron la convención interamericana a 15 días de elecciones y a pesar de los reclamos de la Misión de Observación Electoral Europea”.

Daniel Quintero, aseguró que la procuradora Margarita Cabello “no quiso dar la cara. No lo quiso hacer tampoco la viceprocuradora y nos mandaron un asesor para que así lo hiciera”.

Frente al alcalde encargado de la ciudad, Juan Camilo Restrepo, ex Alto Comisionado para la Paz del gobierno de turno, se refirió en varias ocasiones como un “fantoche”: “el más bobo que pudo escoger el presidente Duque, que no ha hecho absolutamente nada por la paz de Colombia, ni por Medellín en general. Los ciudadanos no lo quieren”.

Finalmente, el apoderado Héctor Alonso Carvajal señaló durante esta mañana: “Lo que hizo el Gobierno fue presentar un proyecto de ley para modificar el código disciplinario y atribuirse a funciones jurisdiccionales lo cual es absolutamente inconstitucional y está próximo a ser fallado en ese sentido por la Corte Constitucional”.