Procuraduría investigará a Daniel Quintero por el video de “el cambio en primera”

En las últimas horas se conoció que Daniel Quintero, alcalde de Medellín, a través de su cuenta de Twitter publicó un video en el que aparece manejando un carro y dice: “el cambio en primera”. El video estaba acompañado por la pregunta de: “¿Quién me sigue?”.

Ante el hecho, la Procuraduría General de la Nación anunció que abrió una investigación preliminar en contra del alcalde de Medellín por su presunta participación en política, ya que a través de este video en el que habla del “cambio en primera” sería una alusión a la candidatura de Gustavo Petro, candidato a la presidencia del Pacto Histórico.

El Ministerio Público está evaluando la situación para poder determinar cuál podría ser el siguiente paso de las averiguaciones, ya que desde el pasado 29 de abril inició otra investigación por su posible participación luego de mostrar el tarjetón de la consulta a favor de Petro.

El video que es causa de esta nueva indagación tiene una duración de 5 segundos y es considerado como una clara participación en política. Además, esta nueva acción se suma a la renuncia de tres funcionarios más de la administración local para empezar a hacerle campaña a Petro Presidente.

Recientemente Diana Osorio, la esposa de Quintero, expresó abiertamente su apoyo a la campaña de Gustavo Petro y el Pacto Histórico, por lo que también utiliza en su discurso los términos como el cambio o ganar en primera vuelta.

Las reacciones no se han hecho esperar, algunos de los comentarios son: “Si Duque participa en política salen a criticar, si Quintero participa en política está bien. A veces parece que no son una opción de cambio, sino una opción de poder, aplaudir el irrespeto a la Constitución es un absurdo y una incoherencia”, “A usted no se le puede pedir un mínimo de respeto por la ciudadanía de Medellín o por las normas que debe cumplir como funcionario público. Precisamente por eso encaja a la perfección en el perfil del Pacto Histórico”, “Que vergüenza cómo interviene en política. Que pena como se pasa la ley por la faja. Que tristeza cómo se lo aplauden” o “Voy a votar por Petro, gracias por el apoyo y tal pero no puede intervenir en política. Las reglas son para todos. La coherencia también construye país”.