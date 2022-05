Ataques con rocas generan preocupación por muerte de dos personas en Medellín

Transitar en moto o carro por las calles de la ciudad de Medellín se ha vuelto una preocupación para conductores y conductoras, ya que se han presentado dos muertes por extraños ataques con rocas en la ciudad.

Los ataques, presuntamente y según informan las autoridades, serían perpetrados por habitantes de calle que han dejado caer rocas desde el aire a conductores que transitan por las calles.

Los hechos se han presentado en los puentes de la Autopista Sur y la Avenida Regional de la capital antioqueña, en donde dos personas han perdido la vida.

La alerta la emitió la muerte de Luisa Yuliana Gaviria Restrepo, de 25 años, el pasado sábado 7 de mayo, cuando transitaba con su pareja en moto y recibió uno de estos ataques. Las autoridades aseguran que han sido hechos aislados, sin embargo, la información de los gremios de movilidad de Medellín cuestionan estas afirmaciones.

“Esto viene pasando desde hace mucho tiempo y lo hacen para robarles. Les tiran cualquier objeto, provocan accidentes para hacerlos caer y depredarlos, quitarles todas las pertenencias”, señaló el líder del colectivo de Motos Robadas y Encontradas, Rolando Plazas.

El mismo hecho ocurrió en el año 2017 con una mujer del sector La Minorista, a quien despojaron de sus celular y algunos objetos de valor luego del ataque. Para el caso de Yuliana esto no sucedió, pues las autoridades alcanzaron a llegar a tiempo para evitar el hurto.

Además de estas dos víctimas, ya se registran por lo menos diez motociclistas que han resultado lesionados por múltiples ataques. En el caso de los carros, estos también han resultado con daños por ataques con piedras.

Una víctima de estos ataques contó a El Colombiano que el pasado 7 de abril sufrió por cuenta de una piedra lanzada por un sujeto. “Vi que un tipo estaba manoteando, cuando le vi una piedra en la mano y la lanzó. Sentí que le dieron al carro pero no paramos. Cuando ya me detuve en un lugar seguro, lo revisé y vi que me quebró uno de los vidrios de la parte trasera”, señaló.

“No tenemos identificado que este tipo de ataques sea una situación sistemática. Son hechos aislados y solo tenemos un reporte de tres casos”, explicó la Policía Metropolitana, por la baja cantidad de denuncias oficiales interpuestas.