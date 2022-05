Gustavo Petro llegó a Cúcuta con chaleco antibalas y escudos blindados

El senador y candidato presidencial Gustavo Petro retomó sus actividades en la plaza pública. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en las últimas horas se conoció que lo hace fuertemente custodiado por un equipo de seguridad y usando chaleco antibalas y escudos blindados. Así sucedió mientras daba su discurso en la ciudad de Cúcuta.

El candidato había denunciado un plan para atentar contra su vida, por lo que su seguridad fue reforzada y por eso se le vio fuertemente custodiado en la ciudadela Juan Atalaya.

Aunque Petro lucía una camiseta del Cúcuta Deportivo fue notorio que llevaba puesto un chaleco antibalas y en todo el lugar había personal de seguridad con diferente tipo de elementos. Además, se observó una ambulancia, que ahora estaría a disposición del candidato.

En medio de su discurso, hizo un recuento de las problemáticas y oportunidades que tiene Cúcuta y se refirió a que el actual Gobierno no favoreció a la capital norte santandereana.

“Repetir la triste historia de un Duque I en un Duque II sería un suicidio social, sería un suicidio nacional. Creo que podemos tomar otro camino, podemos proponer otro camino para esta región y este departamento”, dijo.

Además, se refirió a la apertura de las fronteras entre Colombia y Venezuela, destacando que la decisión de Duque respecto a las relaciones con Venezuela y el manejo de la frontera fue equivocada.

“No porque no hubiera problemas al otro lado, porque los había y los hay, sino porque el camino no era separarnos. Los destinos de Colombia y del otro lado van por las mismas sendas, se parecen. Se parecen hasta en sus gobernantes, no hay nada más parecido a Maduro en Colombia que Duque”, aseguró.

Agregó que: “ese camino del comercio que implica que de allá permitan pasar mercaderías y personas, y que de acá también lo permitamos, implica que las relaciones diplomáticas se restablezcan normalmente”.