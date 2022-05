En video quedó grabada agresión de hombres armados que hacían campaña a ‘Fico’

Un video se ha hecho viral en redes sociales mostrando una agresión a un ciudadano que graba a dos hombres, uno de ellos armado, que al parecer le abren paso a un carro que abandera campaña del candidato Federico Gutiérrez, conocido como ‘Fico’.

En el video se observa a un hombre armado en frente de un carro que pareciera escoltar a una camioneta negra de alta gama con campaña al estilo microperforado en sus ventanas laterales y trasera.

El hombre abre paso en el video y detiene el tráfico, al mismo tiempo que mira cómo la camioneta avanza en la vía y entra en reversa a algún lugar. Luego de esto, en el video se escucha cómo un hombre que está a la izquierda del conductor que graba le pregunta si está grabando.

Luego de esto, el hombre que está frente al carro y tiene un arma desenfundada se acerca a la ventana del conductor. Mientras, el hombre que graba dice “la campaña de ‘Fico‘, me sacaron armas y me amenazaron”.

Al terminar su frase, se observa al hombre armado con agresividad que intenta tomar el teléfono del ciudadano que graba y en este momento, el video se corta. Las reacciones a esta grabación no se hicieron esperar, el usuario que compartió el momento en su cuenta de Twitter, que se hace llamar @retrino, comentó irónicamente la grabación.

“¡Así se abre paso a la campaña de @FicoGutierrez hijueputa! Porque #PlataEsPlata y plomo es plomo”, fueron las palabras usadas por el usuario en la red social. Además, en el espacio de comentarios, el momento fue aprovechado por un usuario que contó que por tener un microperforado del Pacto Histórico lo han agredido.

“Estoy que le quito el microperforado del pacto histórico al carro porque ya me han pasado dos casos en los que me an agredido. Qué tristeza un país donde no se puede pensar diferente”, contó el usuario.